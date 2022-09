La Reina Margarita ha sorprendido a propios y extraños tras anunciar una reducción en lo que respecta a los miembros efectivos de la Familia Real. En un extenso comunicado, la Casa Real de Dinamarca confirmaba que, a partir del próximo mes de enero, los hijos del príncipe Joaquín, hijo menor de la Reina, ya no llevarán el título de príncipes, aunque mantendrán su lugar en la línea de sucesión. Una decisión acorde con los nuevos tiempos, en los que las monarquías están cada vez más reducidas.

Sin embargo, la decisión de la Reina Margarita, si bien está en consonancia con las necesidades de la institución, no ha gustado a todos. Es más, apenas unas horas después de conocerse la noticia, la que fuera nuera de la Reina, la condesa Alexandra, se pronunciaba al respecto y expresaba su malestar por ello. La primera mujer del príncipe Joaquín aseguraba estar absolutamente desconcertada por la decisión de la Reina y no entendía por qué le hacía esto a sus hijos: “Todos estamos confundidos por la decisión. Estamos tristes y en estado de shock. Los niños se sienten marginados. No pueden entender por qué les están quitando su identidad”, aseguraba.

Ahora ha sido el hijo de la monarca, el príncipe Joaquín, el que ha mostrado su descontento por la decisión de su madre. En unas declaraciones a una reportera del medio danés Ekstrabladet en París, ciudad en la que reside, el Príncipe ha dicho que está muy dolido con la noticia. El hermano del heredero ha acudido un día más a su puesto de trabajo en la embajada y no ha dudado en mostrar su desilusión ante el nuevo estatus de sus cuatro hijos, los hasta ahora príncipes Nicolás, Félix, Atena y Henrik. “Nunca es divertido ver a tus hijos siendo maltratados así. Ni entendemos esta situación”, ha dicho visiblemente molesto.

El hijo menor de la monarca ha asegurado que la familia está muy desconcertada por esta determinación y ha explicado que tuvo constancia de las intenciones de la Reina hace apenas unos días: “Me avisaron con cinco días de antelación”, ha dicho. Unas declaraciones que, sin embargo, contrastan con la información que se ha dado desde la Casa Real. Según han apuntado fuentes oficiales, ya desde la pasada primavera se dijo al príncipe Joaquín que la Reina había tomado la decisión de reducir el número de integrantes de la Familia Real y que se iba a estructurar un plan para llevar a cabo estos cambios. El hermano del heredero ha apuntado a que lo que él sabía es que, no sería antes de que sus hijos cumplieran los veinticinco años cuando se les retirarían los títulos, pero la Casa Real ha puesto la fecha de esta nueva estructura en el próximo año.

Apenas unas horas después de conocerse la noticia, la Reina Margarita reaparecía en un acto oficial, pero no quiso extenderse mucho sobre este tema: “Es una consideración que tengo desde hace mucho tiempo y creo que será bueno para ellos en su futuro. Esa es la razón”, dijo la monarca, dejando claro que, para ella, esta decisión se ha tomado por el bien de sus nietos. Al menos, eso es lo que han querido transmitir desde la Casa Real. “Entendemos que hay muchas emociones en juego en este momento, pero esperamos que se respete el deseo de la reina de asegurar el futuro de la Corona”, han declarado desde el departamento de prensa.