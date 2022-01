El Rey Felipe afronta un nuevo cumpleaños sin tregua. Casi ocho años después de asumir la jefatura del Estado y a punto de cumplir cincuenta y cuatro años, la situación de la familia real y la familia del Rey continúa presentando dificultades. A las complicadas circunstancias del Rey Juan Carlos, que aún sigue en Abu Dabi y sin visos de regresar por el momento, se ha sumado ahora la separación de la Infanta Cristina.

Hace casi diez días, la revista Lecturas publicaba unas imágenes del exduque de Palma paseando en una playa cercana a la localidad de Bidart de la mano de una compañera de trabajo. Una impactante noticia que ponía en jaque la relación incondicional de la Infanta Cristina y su marido, a quien había apoyado en los momentos más complicados del caso Nóos. Poco después de publicarse las imágenes se conocía la identidad de la mujer, Ainhoa Armentia, de cuarenta y tres años y menos de una semana más tarde se informaba de que la pareja había tomado la decisión de “interrumpir su relación matrimonial”. Toda una sorpresa para una pareja que ha permanecido unida ante las circunstancias más adversas, pero cuya separación podría abrir una nueva puerta para la Infanta: la de retomar su relación con el Rey Felipe.

Aunque todo apunta a que tanto doña Elena como doña Cristina viajarán en breve a Abu Dabi para reunirse con el Rey Juan Carlos, no hay que olvidar que Felipe VI celebra estos días su cumpleaños, y sería un momento perfecto para un encuentro. No obstante, no han trascendido los planes de la familia real para este día, ya que, además de que la princesa Leonor permanece fuera de España, los propios Reyes se marchan a Viena en visita oficial al día siguiente.

Ante la posibilidad de un reencuentro con su hermana por el cambio radical de sus circunstancias, de quien parece que el Rey está más lejos es de su padre. A pesar de que los frentes abiertos de don Juan Carlos son cada vez menos, lo cierto es que la opción de que vuelva a España pronto se antoja un poco compleja. La propia Infanta Elena le manifestó a don Felipe el deseo del Rey Juan Carlos de haber pasado las fiestas en ‘casa’, pero además su situación se complicó más cuando mantuvo contacto con Rafa Nadal en el torneo de Abu Dabi, y este después dio positivo en coronavirus.

El propio don Juan Carlos en la biografía de Laurence Debray aseguraba que su relación con el Rey Felipe estaba rota. Sin embargo, según algunas fuentes, don Felipe estaba molesto por la publicación del libro y le habría pedido que no hiciera declaraciones a los periodistas que le llaman. El periodista Alejandro Entrambasaguas, que ha hablado con él en varias ocasiones aseguró que era falso que no hable con el Rey Felipe o que este no le felicitara por su cumpleaños, eso sí, no se han visto desde que se marchara.

Lo que es un hecho es que la relación entre padre e hijo ha cambiado mucho. Atrás han quedado los momentos en los que el entonces Príncipe de Asturias hablaba con admiración de su padre y de la labor que llevó a cabo en la Transición, mientras que ahora se ve obligado a tomar distancia por el bien de la superviviencia de la institución.