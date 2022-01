La princesa Leonor lleva ya casi cinco meses estudiando en el Atlantic College de Gales y la realidad es que no son muchos los detalles de su estancia que han trascendido más allá de lo que su padre, el Rey Felipe contó en sus primeras vacaciones cuando viajó a España para presidir la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. En aquel momento, el monarca dijo que lo que más echaba de menos la Princesa era la comida, porque “¿dónde va a comer mejor que en España?, es imposible”, dijo Su Majestad. Sin embargo, en su segunda visita las pasadas navidades no se supo nada de su estancia, de hecho, solo se la pudo ver en la tradicional felicitación navideña de la familia real. Un detalle que responde, en este caso, a una actitud responsable y prudente por parte de los Reyes, que prefirieron no exponerse en plena ola de contagios en un momento complicado.

Leonor regresaba a Gales el día antes de que se celebrase la tradicional Pascua Militar y no será hasta Semana Santa cuando la Princesa tenga un nuevo descanso, en concreto, es probable que, si todo sigue según lo previsto, la veamos en la Misa de Pascua. Pero al margen de esto, lo cierto es que apenas hay detalles del día a día de la joven en el prestigioso internado.

Aunque el propio colegio y algunos de los alumnos suelen publicar en redes sociales información sobre sus rutinas y actividades, a Leonor nunca se la ve en las fotografías y vídeos. En alguna ocasión se la ha podido intuir de espaldas en algún post, pero no se ha podido confirmar. Diferente es el caso de Alexia de Holanda, la hija de los Reyes Máxima y Guillermo. La joven protagonizó una polémica al participar en una fiesta en la Queer Week del colegio y salir en unas imágenes en las redes y también salió en una manifestación con motivo de la COP26.

A pesar de que no es posible conocer la rutina de Leonor por ella misma o por su círculo más cercano, gracias a la información que ofrece el propio colegio, sí que podemos saber algunos de los planes que promueven para los estudiantes. Y en concreto, los de los próximos días resultan especialmente interesantes y ofrecen un vínculo especial con algunos de los miembros de la familia real.

Siempre que hay oportunidad, en el colegio aprovechan para celebrar la diversidad de sus alumnos y conocer las tradiciones y costumbres de los diferentes grupos. Esto es parte de los principios de educación multidisciplinar y multicultural que ofrece el centro. Este fin de semana en concreto se han organizado unas jornadas que llevan el nombre de ‘Nirvana’, y que tienen por objetivo profundizar sobre la cultura del subcontinente indio. Ha sido un grupo de alumnos el encargado de planear varias actividades en las que se van a explicar detalles en torno al hinduismo, el budismo y otros temas relacionados.

No hay que olvidar que, en este caso concreto, la India tiene una relación especial con la Reina Sofía, quien además, también es, de alguna manera, ha tenido cierta influencia en que Leonor estudie en un colegio de UWC, que se rigen por los principios de Kurt Hahn, el pedagogo con el que estudió ella misma en Salem.

Para la abuela de Leonor la India es un lugar importante ya que su madre, la Reina Federica, y su hermana, la princesa Irene se instalaron allí durante algún tiempo. Estuvieron practicando el budismo y la meditación, y estudiaron la filosofía advaita. Incluso la propia doña Sofía misma viajó hasta allí con sus hijos después de un desencuentro con don Juan Carlos, dispuesta a no regresar, aunque finalmente volvió. La experiencia influyó mucho en la vida de la Reina Federica y la princesa Irene, pero también en doña Sofía.

No va a ser este el único tema en el que pueda profundizar Leonor. Con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el colegio ha previsto una conferencia digital Ernie Hunter, fundador y presidente de Northern Holocaust Education Group. Hunter es hijo de padres refugiados alemanes y está muy a favor de la importancia de la educación sobre el Holocausto para luchar contra el antisemitismo, la discriminación y el racismo. La conferencia de Hunter, titulada «Pronto se desvanecerá», cuenta la historia de Fanny Höchstetter, una funcionaria alemana que se enfrentó valientemente al régimen nazi y relata las acciones y leyes nazis que destruyeron las relaciones amistosas entre cristianos y judíos.

Curiosamente, el próximo lunes, los Reyes viajan a Viena por invitación del Presidente Federal, Alexander van Der Bellen, y de su esposa, Doris Schmidauer. Una visita en la que Sus Majestades tendrán ocasión de rendir homenaje a todas las víctimas del nazismo y, en especial, a las españolas de Mauthausen.