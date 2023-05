El Rey Felipe se ha convertido en inesperado protagonista de la jornada a raíz de un divertido encuentro en el Palacio de la Zarzuela. Este miércoles, después de participar a primera hora en el acto inaugural del VI Congreso Iberoamericano CEAPI para Presidentes de Compañías y Familias Empresarias, el monarca ha recibido en audiencia a Hillary Clinton, que se encuentra de visita en España.

Una audiencia más en la agenda del jefe del Estado que, sin embargo, ha destacado por la cercanía y la buena sintonía entre el monarca y la ex primera dama y candidata a la presidencia de Estados Unidos en el año 2016. Ha sido en torno a las 11:30 de la mañana cuando se ha producido el encuentro, en la sala de audiencias principal del Palacio de la Zarzuela, a pocos metros del despacho del Rey Felipe VI.

Felipe VI ha entrado en la sala de audiencias con una gran sonrisa y ha hecho un guiño a Hillary Clinton. El monarca y la ex primera dama se han saludado de una manera muy afectuosa, con dos besos primero e incluso don Felipe ha besado la mano de Clinton, en un gesto que recuerda mucho a cómo suele saludar el rey Carlos III a doña Letizia, con la que tiene mucha complicidad. Una vez que ambos han posado para los reporteros gráficos, sin dejar de sonreír y hablar entre ellos, se han trasladado hasta otra sala, para continuar con su encuentro.

Para esta cita, Hillary Clinton ha apostado por un elegante look compuesto por un abrigo en tonos verdes, pantalones oscuros y zapatos de tacón bajo. No se sabe si la ex primera dama ha escogido el verde como color principal de su estilismo por casualidad o de manera premeditada, pero no se puede obviar que este tono se asocia al acrónimo de V.E.R.D.E., que significa ‘Viva el Rey de España’. En este caso, probablemente se ha tratado de una divertida coincidencia.

No es la primera vez que don Felipe y Hillary Clinton se encuentran. De hecho, hace ya más de diez años, en el mes de junio de 2012, cuando el Rey aún era príncipe de Asturias, hizo un viaje con doña Letizia a Estados Unidos, donde mantuvo una reunión con la que entonces era secretaria de Estado, justo antes del comienzo de la clausura de un Foro España-Estados Unidos.

Aunque Hillary Clinton ya no participa de manera activa en cuestiones políticas, la mujer del ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton sí que continúa ejerciendo como letrada, profesora de Derecho y voluntaria, entre otras cosas. Además, es autora de un libro de memorias y está muy volcada con su organización Onward Togheter, dedicada a recaudar fondos para partidos progresistas.