En el momento justo, en el lugar adecuado y con la actitud esperada. El Rey Felipe VI ha vuelto a demostrar, una vez más, su ejemplaridad y su compromiso con la ciudadanía. El monarca interrumpió sus vacaciones privadas a mediados del mes de agosto para viajar a Madrid y conocer de primera mano el estado del país a raíz de los incendios que han arrasado miles de hectáreas. 10 días después, ya junto a la Reina Letizia, ha comenzado una gira por varias zonas para reconfortar y apoyar a los damnificados. No tiene mucho margen de maniobra para actuar, pero tanto él como la Reina han hecho exactamente lo que se esperaba de ellos.

No podemos decir lo mismo de algunas autoridades, entre ellas, el presidente del Gobierno. Aunque Pedro Sánchez visitó las zonas afectadas por las llamas, no tuvo contacto con los vecinos, quizás por evitar que se repitiera la situación del pasado otoño en Paiporta, cuando tuvo que salir corriendo en medio de las protestas y el barro. Frente a su huida, los Reyes permanecieron allí, con el lodo hasta en el rostro.

El Rey Felipe y la Reina Letizia en Zamora. (Foto: Gtres)

Los Reyes comenzaron su visita a las zonas afectadas por las llamas el martes 27 de agosto y finalizarán la gira el próximo viernes. Tres días en los que van a recorrer varias áreas de nuestro país, desde Castilla y León hasta Extremadura. Una agenda intensa que requiere de una vestimenta apropiada, sobre todo, de calzado adecuado para pisar la maleza quemada por el fuego.

Precisamente el vestuario elegido tanto por don Felipe como por su esposa queda patente su intención. Ambos han llevado camisa, pantalones vaqueros y botas, elemento esencial para caminar por el monte y aguantar de pie todo el tiempo que haga falta. Como curiosidad, Ana Redondo, la ministra que les acompañó en la primera jornada, llamó la atención por su calzado abierto y con cuña, muy poco apropiado para alguien que tiene la intención de pisar el terreno.

Una comparación imposible

En los últimos días se ha hablado mucho del uniforme de Pedro Sánchez cuando visita zonas afectadas por el fuego y al que siempre recurre. Camisa de color verde militar -como si fuera un uniforme de campaña al que él no puede acceder- y pantalones vaqueros. Solamente uno de los días cambió el verde por un tono asalmonado, quizás tras leer las críticas por recurrir siempre al mismo conjunto. En sus pies, unas botas también pero que no se mancharon, sino que estuvieron prácticamente impecables durante todo el recorrido en Galicia.

Pedro Sánchez con botas y vaqueros en una visita a Extremadura. (Foto: Gtres)

No se mancharon porque, según revelaron en el programa Vamos a ver, a Sánchez le humectaron el terreno para que no se manchara los zapatos de polvo. Un detalle que demuestra cómo el presidente se mantiene al margen de lo que ocurre sobre el terreno, por mucho que lo pise. De hecho, tampoco se reunió con quienes han visto cómo las llamas se llevaban por delante una parte de su vida y sus recuerdos y se ha limitado a anunciar ayudas que se consideran insuficientes.

El Rey Felipe VI también ha vestido una camisa de un color fuerte, en su caso de un azul intenso, parecida a las de denim que el presidente lleva en actos del Partido Socialista. Sin embargo, las comparaciones son imposibles. No solamente porque la presencia del monarca fulmina a Sánchez, sino porque su actitud y su profesionalidad están a años luz de lo que representa el actual jefe del ejecutivo.