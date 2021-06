Jornada cultural para el rey Felipe. Después de haber pasado dos días en Barcelona en el marco de las actividades relacionadas con el “GSMA MOBILE WORLD CONGRESS 2021”, Su Majestad se ha trasladado hoy hasta la ciudad de Burgos, donde ha participado en la inauguración de la vigésimoquinta edición de la muestra ‘Las Edades del Hombre’. Ha sido la primera vez que el soberano visita la muestra desde que asumiera la jefatura del Estado, aunque ya ha acudido en más ocasiones. De hecho, en 2006 lo hizo junto a doña Letizia en la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamaca) y en 1997 en solitario en El Burgo de Osma (Soria). También la Reina fue quien inauguró la última muestra en 2019 en Lerma.

La visita del rey Felipe es especialmente importante porque coincide además con el año en el que se conmemora el octavo centenario del inicio de la construcción de la catedral de Burgos. El Rey ha recorrido los siete capítulos (120 piezas) en los que ha sido estructurado el relato titulado ‘Fe y arte en la época de las catedrales’, sobre el origen y naturaleza de los templos episcopales y con el hilo conductor de la Virgen María, principal advocación de todos.

Este año, el Camino de Santiago, es el hilo conductor de las otras dos sedes expositivas de la muestra además de Burgos: Carrión de los Condes (Palencia), en las iglesias de Santiago y Santa María del Camino (50 piezas y tres capítulos); y en Sahagún (León), en la iglesia de San Tirso y el santuario de la Peregrina (50 piezas y dos capítulos).

Está previsto que la exposición esté abierta hasta el mes de diciembre, aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta. El próximo año ya se ha anunciado una nueva muestra en Plasencia.

La presencia de la Casa de S.M. el Rey en este proyecto cultural y religioso de las diócesis de Castilla y León que comenzó hace 33 años en Valladolid ha sido una constante a lo largo de los años. En 1988 fueron don Juan Carlos y doña Sofía quienes inauguraron la primera entrega en Valladolid ‘El arte en la iglesia de Castilla y León’. Hasta la fecha se han celebrado un total de veinticinco muestras.

Tan solo en cuatro ocasiones no ha habido representación de la Casa de S.M. el Rey. Tres de ellas por coincidir con época electoral (2003-2007-2011) y en 1995 en Amberes, en la primera de las dos salidas internacionales de la muestra. No obstante, en la de 2003 en Segovia, don Juan Carlos sí que hizo una visita particular, en la que fue su última aparición en la exposición.

Habitualmente han sido la reina doña Sofía y la infanta doña Elena las más asiduas a esta cita cultural. La madre y la hermana de Felipe VI han visitado la exhibición hasta en diecinueve ocasiones. En el caso de doña Sofía, la última de ellas, en el año 2018 en Aguilar de Campoo. Doña Elena ha participado tanto a nivel institucional como particular, una de las ocasiones fuera de España, en Nueva York y la última en Aranda de Duero en 2014. También la infanta Cristina ha visitado la muestra a nivel privado y e inauguró la del año 2001.