La Reina Letizia ‘evita’ un incómodo encuentro royal

El Rey Felipe no quiso perderse este pasado domingo el partido de Roland Garros que supuso un nuevo triunfo para Rafa Nadal. Al igual que ocurrió hace algunas semanas en Madrid en el Mutua Open de la capital, el monarca ha sido testigo del decimocuarto éxito del tenista mallorquín en el mítico torneo. Una cita a la que don Felipe ha acudido solo, aunque ha coincidido con otros royals.

El jefe del Estado ha disfrutado del torneo en compañía de los príncipes Haakon y Mette Marit de Noruega, que no han querido faltar a la final del torneo de tenis. Mientras que el heredero y su esposa han acudido juntos, don Felipe lo ha hecho solo, sin la compañía de la Reina Letizia, que esta semana pasada ha llevado a cabo su séptimo viaje de cooperación, en este caso, al país africano de Mauritania.

Durante el torneo, se ha visto a Felipe VI disfrutando del encuentro, es más, no ha dudado en felicitar a Rafa Nadal tras su triunfo. Sin embargo, la ausencia de la Reina ha llamado la atención, ya que doña Letizia no contaba con otros compromisos anunciados este fin de semana. No obstante, se desconoce el motivo por el que la Reina o ha viajado a París.

Aunque han sido muchas las veces que el Rey Felipe ha mostrado su apoyo al tenis español, lo cierto es que en el pasado, el que más ha viajado a este tipo de encuentros ha sido el Rey Juan Carlos, que mantiene una relación muy especial con Rafa Nadal.

A pesar de que los Reyes han celebrado recientemente su dieciocho aniversario de boda, el hecho de que don Felipe haya coincidido con Haakon y Mette Marit de Noruega evoca, irremediablemente, al pasado del monarca antes de conocer a doña Letizia. No hay que olvidar que fue precisamente en la boda de los Príncipes cuando se vio a don Felipe con Eva Sannum, que lució un llamativo escote que fue objeto de serias críticas en nuestro país.

Ha sido este mismo lunes cuando el monarca ha retomado su agenda oficial con una serie de compromisos en el Palacio Real, mientras que doña Letizia no lo hará hasta mañana martes, cuando viaje a Murcia para asistir al acto de entrega de la Bandera Nacional a la Fuerza de Guerra Naval Especial, en el muelle Juan Sebastián Elcano de Cartagena.

Esta semana es muy especial para los Reyes don Felipe y doña Letizia, ya que apenas quedan diez días para que la Princesa Leonor ponga punto final al curso escolar en el Atlantic College de Gales y regrese a España para disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano. Por ahora no han trascendido detalles sobre el regreso de la heredera, ni tampoco sobre los planes de la Familia Real en las próximas semanas, aunque se espera que viajen a finales del mes de julio a Palma de Mallorca.