El llamativo alegato de Eva Sannum contra la prensa sensacionalista

Eva Sannum vuelve a estar en el punto de mira, pero esta vez por motivos muy diferentes a los que la convirtieron en uno de los personajes más buscados de mediados de los años noventa, cuando mantuvo una relación con el entonces Príncipe de Asturias. Un romance que terminó poco después que tuviera lugar el enlace de Haakon de Noruega con Mette Marit, donde las imágenes de la modelo, con un impresionante y escotado diseño azul eléctrico y sosteniendo una copa de brandy mientras charlaba animadamente con Felipe de Borbón dieron la vuelta al mundo.

Completamente alejada de la escena pública, Eva Sannum vive a día de hoy centrada en su vida privada y en su faceta profesional. Recientemente ha hecho unas impactantes declaraciones en contra de la prensa sensacionalista que, en este caso, han hecho referencia a la situación de otra royal, la princesa Magdalena. Ha sido en su podcast Tut & Mediekjør, donde ha arremetido contra las noticias que solo buscan el click, las visitas y la audiencia, y que no reparan en contrastar el contenido, ya que su mayor objetivo es generar tráfico o ventas -en el caso de los medios impresos-.

Eva ha estado conversando sobre este tema con su socio, Svein Tore Bergestuen, y han hablado en concreto sobre una reciente publicación de la revista Se og Hør, que afirma que la hija de los Reyes Carlos Gustavo y Silvia podría estar pensando en divorciarse de su marido, Chris O’Neill. Según recalca la revista, aunque es un rumor que lleva años en el aire, es la vidente Anne-Marie Østersø quien sostiene que la separación es inevitable. Un hecho que ha llevado a Eva Sannum a ofrecer su opinión al respecto: «este es un claro ejemplo de clickbait, una portada que busca que pinche el lector. Conseguir que alguien haga predicciones en el horóscopo y llevarlas a la portada. ¿Cómo te sentirías tú si te pasara eso?», ha dicho de manera muy tajante la ex del Rey Felipe.

Eva Sannum también se ha mostrado en desacuerdo con que las revistas puedan hacer este tipo de ‘invenciones’ o predicciones sin fundamento sobre la vida privada de las personas sin darles la oportunidad de responder. «Cualquiera que vea la revista, lo primero que va a pensar es que Magdalena de Suecia se va a divorciar. Es desagradable para las personas que son objeto de la noticia, especulativo y sin ética periodística», ha sentenciado.

La noruega no se ha mostrado contraria a que algunas publicaciones recurran a videntes, «siempre que sea lo que la audiencia pide», pero no le parece adecuado cuando se habla de celebrities o royals. Por su parte, el redactor jefe de la revista ha defendido que es “una tradición hacer este tipo de predicciones cada principio de año”, sin entrar en más valoraciones, máxime que además no se trataba de un tema central de portada.