Han pasado ya casi veinte años desde que el hoy rey Felipe confirmara oficialmente su ruptura con la modelo noruega Eva Sannum. Lo hacía de manera discreta, ante un grupo de periodistas que participaban en el palacio de la Zarzuela en una reducida celebración de Navidad. Desde entonces, la modelo ha preferido mantenerse en silencio y alejarse del foco mediático, al menos, hasta ahora.

Eva Sannum ha concedido una entrevista al diario noruego “Aftenposten” en la que habla sin tapujos de su relación con el entonces príncipe y de esos años en los que se barajó la posibilidad de que se convirtiera en consorte. Lo ha hecho con motivo de la polémica entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey: “me identifico con Meghan Markle, con venir de algo completamente diferente, con formar parte de una familia tan especial. Como muchos han señalado, tal vez Enrique debería haberle informado sobre eso”, explica la noruega, que recalca que nadie le ofreció pautas sobre cómo había de comportarse en la etapa en la que estuvo con el Príncipe.

La modelo noruega siempre ha sido muy reacia a contar detalles sobre su relación con el hoy monarca: “llevo muchos años evitando usar esta vieja historia mía. Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que hablo de mi pasado con la prensa y del príncipe, o que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención”, ha recalcado Sannum.

Eva Sannum vive en la actualidad completamente alejada del foco mediático y centrada en su marido y sus dos hijos, aunque reconoce que a lo largo de los años ha tenido que leer muchas historias falsas en torno a ella. “cuando eliges no comentar nunca algo, como hice yo, muchas veces se publican cosas que no corresponden a la realidad. Que una declaración se repita con frecuencia no significa que sea cierta”, ha recalcado.

La modelo ha contado que conoció al Príncipe por casualidad en 1996 cuando ella vivía en Madrid y que cuando se hizo pública su relación, sufrió la presión mediática: “decidí desde el principio no mirar nunca a la cámara de los paparazis. No quería que nadie pensara que me gustaba que me fotografiaran. Durante un tiempo, consideré usar la misma ropa todos los días”. A pesar de que en un momento sintió animadversión por la prensa, al final ha acabado trabajando en medios de comunicación y es una de las voces más críticas de su país para quienes sufren presión.

Con el tiempo ha vuelto en alguna ocasión a España, pero no se arrepiente de no ser parte de la familia real, ya que considera que es una vida de muchas limitaciones:“estoy muy contenta de no haberme convertido en reina”.