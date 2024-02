La finca en la que se refugia el rey Carlos III sufre un ‘ataque vandálico’

Nuevo disgusto para el rey Carlos III. En uno de los momentos más complicados de su vida, en medio del tratamiento para el cáncer al que se está sometiendo, ahora se acaba de conocer que la propiedad en la que se ha instalado desde que se hiciera pública su situación ha sido atacada.

Varios medios británicos han revelado que la finca de Sandringham ha sido el objeto de una gamberrada de un grupo de jóvenes procedentes de la aldea de Dersingham, en Norfolk. Según ha trascendido, los vándalos rociaron un campo de fútbol con diferentes sustancias, destrozando por completo el césped. Un inesperado ataque del que no se conocen los motivos.

El rey Carlos con Camila Parker en Sandringham. / Gtres

Por el momento no se ha confirmado si se ha informado al monarca de este ataque, ya que el rey Carlos III se encuentra completamente volcado en su tratamiento para el cáncer. De hecho, esta misma semana, el soberano abandonó la propiedad de Sandringham con destino a Londres para someterse a una serie de pruebas y tratamientos de los que no se ha dado más información. Le acompañó su esposa, la reina Camila, que no se ha separado de su lado y que, además, está haciendo grandes esfuerzos para poder atender todos sus compromisos institucionales. Ella está siendo el rostro más visible de la institución, dado que el príncipe Guillermo está volcado en la atención a su esposa y sus hijos.

Un ataque injustificado

El campo que ha sufrido el ataque pertenece a los terrenos de la finca de Sandringham, propiedad del rey Carlos -antes de la Reina Isabel-, que lo alquila al Dersingham Rovers Football Club desde los años 1990. En estos momentos se pueden observar marcas en zigzag en algunas zonas del césped, resultado de haber vertido sobre él algún tipo de producto tóxico que ha destrozado el campo.

En declaraciones al diario The Sun, la concejala local Coral Shepherd ha mostrado su descontento con esta situación: «Es un sin sentido. Muchas personas disfrutan mucho del campo de deportes. No entendemos por qué lo han hecho», ha asegurado.

De momento, el episodio está en manos de la Policía, que considera que los hechos pudieron tener lugar entre el 7 y el 10 de febrero, aunque las investigaciones continúan abiertas y todavía no se han dado más datos al respecto. No obstante, no es la primera vez que esta zona sufre algún tipo de ataque. Por ejemplo, el verano pasado se rompió una ventana en uno de los vestuarios y se derribaron vallas publicitarias. Asimismo, años atrás hubo un incendio.

El rey Carlos III con su esposa en un coche. / Gtres

El rey Carlos III, centrado en su tratamiento

A pesar de que continúa ejerciendo como jefe del Estado, el rey Carlos III se ha retirado de la primera línea y está volcado en sus tratamientos para el cáncer. El monarca ha hecho de Sandringham su base de operaciones, con visitas recurrentes a Londres para los diversos tratamientos prescritos por los facultativos. También en Norfolk se ha instalado, por ahora, la princesa de Gales, que continúa su proceso de recuperación del que no se conoce ningún detalle.

La reina Camila en una velada musical celebrada en la catedral de Salisbury/ Gtres

Camila, en primera línea

Mientras que el soberano está centrado en su situación de salud, la reina Camila compagina sus compromisos oficiales con la atención a Carlos III. La consorte no ha faltado a ningún acto y, aunque no ha dado mucha información sobre la enfermedad que padece el jefe del Estado, sí que ha dicho que se encuentra bien.