El príncipe Enrique y Meghan Markle continúan con su día a día completamente ajenos a la situación de la Familia Real, al menos, en apariencia. Hace unos días se presentaba su nueva página web -no exenta de polémica, por cierto-, así como el proyecto de la duquesa de Sussex de la mano de la compañía Lemonada y ahora la pareja se encuentra en Canadá, en los actos con motivo de la cuenta atrás para la próxima edición de los Juegos Invictius.

Apenas unos días después de la fugaz visita del príncipe Enrique a su padre en Londres, tras conocerse que el monarca padece cáncer, el hijo menor de Carlos III y su esposa se han dejado ver sonrientes, cómplices y tranquilos en uno de sus lugares preferidos, Canadá. No hay que olvidar que fue allí donde residía Meghan Markle cuando empezó su relación con Enrique y que también allí se refugiaron justo antes y justo después de anunciar que iban a dejar de ser miembros senior de ‘La Firma’.

Centrados en sus compromisos

Esta misma semana, el matrimonio daba el pistoletazo de salida a los actos con motivo de la cuenta atrás para los Juegos Invictus y lo hacía completamente ajeno a la situación del rey Carlos, que ha regresado a Londres para continuar con su tratamiento para el cáncer. La pareja se ha dejado ver en diversos actos relacionados con esta importante iniciativa, en los que se ha mostrado sonriente, divertida y tranquila, sin hacer comentarios sobre el estado de salud del monarca o la recuperación de la princesa de Gales.

El príncipe Harry con Meghan Markle. / Gtres

Sin embargo, a pesar de que Enrique y Meghan Markle aparentan normalidad, lo cierto es que acaba de trascender que el duque de Sussex puso en un aprieto a su padre en su fugaz visita a Londres, cuando apenas estuvo 30 minutos en Clarence House. Un viaje que, en principio, generó cierta alarma tras conocerse el diagnóstico de cáncer del jefe del Estado.

La condición del duque de Sussex

Según han revelado algunos medios, el duque de Sussex no dudó en subirse a un avión para poder ver a su padre en un momento tan complicado, pero tampoco tuvo reparos en exigirle al rey Carlos III que la reunión se produjera en solitario y, sobre todo, que su esposa quedara fuera. Hay que recordar que la reina Camila es una de las figuras a las que más critica Enrique en su autobiografía. De hecho, una amiga cercana a la actual reina ha comentado que el hijo menor del monarca aún le guarda rencor a Camila por todo lo que ocurrió en el pasado con Diana cuando todavía estaba casada con su padre.

El príncipe Harry durante su visita a Londres. / Gtres

Tal como ha explicado la amiga de la reina Camila, Enrique dejó claro que prefería no estar en la misma habitación que ella cuando hablara con su padre de un tema tan delicado como la salud del monarca. Una petición a la que el rey Carlos sí accedió en esta ocasión, a pesar de que para él no es nada fácil, sobre todo, dadas las circunstancias. Quizás por eso la visita fue tan breve y, por el momento, no se tiene constancia de cuándo volverán a verse las caras padre e hijo.