La reina Camila se ha convertido en el rostro más visible de la Corona mientras el rey Carlos III se encuentra alejado de la primera línea a consecuencia del tratamiento para el cáncer. A pesar de que cuenta con el apoyo de otros miembros de la familia, como el príncipe Guillermo o la princesa Ana, es la esposa del monarca la que más carga de actos institucionales está teniendo a lo largo de estos últimos días.

Camila está haciendo un importante esfuerzo, ya que está compaginando su agenda con el apoyo a Carlos en uno de sus momentos más delicados y no ha faltado a ninguno de sus compromisos. De hecho, incluso ha trascendido que hace unos días no dudó en hacer un viaje de seis horas en coche para no faltar a una cita, ya que el mal tiempo no permitía volar.

La reina Camila en un acto oficial. / Gtres

Intensa agenda

Pese a que su actividad está siendo bastante frenética, Camila mantiene en todo momento una gran sonrisa. El martes pasado, la reina llegaba a Londres junto al monarca para continuar con sus tratamientos para el cáncer y, además de acompañar al soberano, aprovechaba para cumplir con una serie de compromisos. Esa misma noche la vimos al lado de la duquesa de Gloucester en una cita en Clarence House, visiblemente emocionada al recibir un nuevo nombramiento.

Una curiosa visita

Sin embargo, ha sido este miércoles cuando la esposa del rey Carlos ha sido protagonista de una de las citas más especiales de su agenda. Una visita a una galería de arte emergente en Londres a la que, según ha trascendido, ha acudido por recomendación de su hija, Laura Lopes, que trabaja en el ámbito de la promoción de artistas jóvenes.

Lo que quizás Camila no se esperaba es que entre las obras expuestas iba a estar un retrato de su nieta, la princesa Carlota, inspirado en una fotografía oficial de uno de sus cumpleaños, en concreto, del segundo.

La rein Camila ante un retrato de su nieta Carlota. / Gtres

La obra en cuestión llamó la atención de la reina Camila y, además, ha sido realizada por una artista española, Mercedes Carbonell, hermana de Pablo Carbonell y prima de Aitana Sánchez-Gijón. Junto al retrato se encontraba un recorte de prensa con un reportaje sobre el trabajo de la artista.

Aunque en esta ocasión Mercedes Carbonell ha inmortalizado a la nieta del rey Carlos III, lo cierto es que en ocasiones anteriores lo ha hecho con otros miembros de la Familia Real, como es el caso de Meghan Markle, a quien pintó hace algunos años, gracias a su amistad con la ex mujer de Boris Johnson. Fue ella la que contribuyó a que los Windsor conocieran su obra.

En primera línea

Por el momento no se han dado más detalles sobre la enfermedad del rey Carlos III, ni tampoco sobre el estado de la princesa de Gales, no obstante, sí se ha confirmado que la esposa del príncipe Guillermo se está recuperando y que el monarca está en tratamiento.

La reina Camila en un acto oficial. / Gtres

Se espera que en unos días el heredero retome sus compromisos oficiales y que sea él junto a la reina Camila los que lleven la voz cantante en cuanto a las tareas de representación, aunque el rey Carlos III seguirá ejerciendo como jefe del Estado.