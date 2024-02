Desde que el Palacio de Buckingham anunciase que el rey Carlos III padece un cáncer del que no se ha dado, de momento, más información, su esposa, la reina Camila ha sido el mayor apoyo para el monarca. Camila no solo estuvo al lado del jefe del Estado durante su intervención quirúrgica por una hiperplasia benigna de próstata y rompió una de las costumbres más habituales entre los Windsor -acudir solo a cuestiones médicas-, sino que se ha mantenido al pie del cañón en su agenda oficial.

De hecho, mientras que el príncipe de Gales sí que ha puesto en pausa sus compromisos para atender a su esposa, Catalina Middleton, mientras que esta se recupera de su intervención, la reina Camila no ha cancelado ninguno de sus actos. No solo esto, sino que está haciendo importantes esfuerzos para poder compaginar su agenda con la atención al monarca, siempre con una sonrisa.

La reina Camila en una velada musical celebrada en la catedral de Salisbury/ Gtres

Tanto es así que hace unos días tuvo que afrontar un viaje de aproximadamente seis horas en coche para no faltar a un compromiso. Tal como ha confirmado el diario The Telegraph, la reina Camila se encontraba en Sandringham junto al monarca, pero tenía que asistir a un concierto en la Catedral de Salisbury, al sur del Reino Unido.

A pesar de que estaba todo organizado para que un helicóptero llevara a Camila hasta allí, el mal tiempo hizo que no se pudiera volar pero, en lugar de cancelar su asistencia, Camila optó por trasladarse en coche y no faltar a la cita. «Ella no quería defraudar al rey, ya que le había asegurado que continuaría cumpliendo con sus compromisos oficiales», ha dicho una fuente cercana a la reina Camila.

Aunque la situación era más que adversa, la esposa del rey Carlos III se marchó en coche y llegó puntual al compromiso, durante el cual, además, aprovechó para comentar que el rey Carlos III se encontraba extremadamente bien teniendo en cuenta las circunstancias. Una vez terminado el compromiso, Camila regresó a Sandringham, que se ha convertido en la base de operaciones del soberano durante su convalecencia.

Al pie del cañón

Este fue el primer compromiso oficial de la reina Camila desde que el Palacio de Buckingham anunciara el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III. El monarca ha tomado la decisión de retirarse a la finca de Sandringham y poner en pausa sus compromisos públicos, pero continúa al frente de la institución, de hecho, se tiene constancia de que sigue trabajando y atendiendo algunos asuntos.

El Rey Carlos III y Camila saliendo de Clarence House / Gtres

Mientras tanto, otros miembros de la Familia Real han intensificado su agenda, sobre todo, la princesa Ana y, en especial, la reina Camila. También el príncipe Guillermo ha acudido a algunos compromisos pero el heredero tiene una situación más compleja porque tiene que estar también pendiente de su esposa, Catalina Middleton, y de sus tres hijos, ahora de vacaciones.