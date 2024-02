El mes de febrero está marcado en el calendario del mundo del cine por la celebración de diversas citas importantes que culminan, ya en marzo, con la entrega de los Premios Oscar. Pero antes de eso en España, Francia, Reino Unido y otros países también se hace entrega de relevantes galardones relacionados con el Séptimo Arte. A pesar de que don Felipe y doña Letizia nunca asisten a los Premios Goya -aunque son grandes aficionados al cine-, en el Reino Unido, los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina Middleton, nunca suelen perderse la gran noche del cine británico, sobre todo, porque el hijo mayor del rey Carlos III es presidente de la Academia del Cine y la Televisión Británica desde que tomara el relevo de su abuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo.

Sin embargo, este año la situación es más complicada. Más allá de que el rey Carlos III se encuentra inmerso en el tratamiento para un cáncer del que por ahora no se han dado detalles de manera oficial, también la princesa de Gales está convaleciente.

Los príncipes de Gales en un acto. / Gtres

La esposa del príncipe Guillermo tuvo que someterse a una intervención abdominal en la London Clinic y pasó hasta dos semanas ingresada. A pesar de que no se ha llegado a decir exactamente qué le ha ocurrido a Catalina Middleton, sí que se ha desmentido que su vida corriera peligro o que tenga nada que ver con el cáncer, aunque el nombramiento de un nuevo integrante del equipo del príncipe Guillermo ha disparado las especulaciones sobre la posibilidad de que se trate de algo relacionado con la enfermedad de Crohn u algún otro trastorno inflamatorio intestinal.

Agenda condicionada

Aunque el príncipe Guillermo ya ha participado en algunos compromisos oficiales, el heredero ha tomado la decisión de poner por delante a su esposa. Esto significa que, pese a la complicada situación de la institución, para él su prioridad es su familia, por eso no se le ha visto apenas en las últimas semanas.

El príncipe Guillermo en un acto oficial. / Gtres

De hecho, aunque no está de baja, no hay muchos compromisos previstos para el hijo mayor del rey Carlos III, sobre todo, ahora que sus hijos están de vacaciones. Esto implica que, probablemente, el príncipe Guillermo no estará en una de las citas más importantes de la agenda británica: la entrega de los Premios Bafta.

Será este domingo cuando tenga lugar la ceremonia de entrega en Londres con la asistencia de algunos de los rostros más conocidos del panorama británico. El pasado año, los príncipes de Gales derrocharon elegancia y complicidad en la velada, pero en esta ocasión, la situación familiar va por delante.

La reaparición de la princesa de Gales

Aunque el príncipe de Gales sí que está en activo -aunque con una agenda reducida-, su esposa, Catalina Middleton, no va a reaparecer en público hasta que esté totalmente recuperada. Algo que no se espera hasta después de la Pascua, lo que deja en el aire algunos otros importantes compromisos.