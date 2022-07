El 2022 llegaba a la vida de la Infanta Cristina como un soplo de aire fresco. Era a finales del mes de enero cuando salían a la luz unas imágenes de su todavía marido, Iñaki Urdangarin, paseando por una playa de Biarritz con su ahora pareja, Ainhoa Armentia. Unas instantáneas que dinamitaron la vida de la hija menor del Rey Juan Carlos por completo, obligándola a llevar a cabo un cambio de 180 grados en su día a día habitual para dar comienzo a una nueva etapa.

Después de haber pasado unas semanas en un hermético segundo plano y estando arropada por sus seres queridos para superar el nuevo romance del exduque de Palma, la hermana del Rey Felipe ha decidido dejar atrás el pasado para dar pistoletazo de salida a lo que podría ser su segunda juventud. Y es que, después de salir a la luz unas imágenes en las que confirma estar retomando su vida social de la mano de algunos antiguos amigos como Antonio Resines, ahora ha podido saberse que la Infanta ha sido protagonista de un cambio físico de lo más rejuvenecedor.

Según ha confirmado Lecturas en su último número, la hermana de la Infanta Elena estaba “preocupada por el mal aspecto que tenía en las fotos que se publicaron tras la ruptura”, razón por la que habría optado por empezar de cero, acogiéndose a unos hábitos mucho más saludables de los que ya se van notando los resultados. Una de las primeras cosas que hizo fue apuntarse al gimnasio, al que acude hasta tres veces por semana para hacer que su físico sea mucho más esbelto. Otra de las iniciativas que llevó a cabo fue la de acudir a su peluquería de confianza en Barcelona para cortarse la melena de manera “cómoda y juvenil”. Un paso al frente que provocó que la hija de la Reina Sofía fuera mucho más cuidadosa con su pelo, manteniendo en todas y cada una de sus apariciones públicas un peinado prácticamente perfecto.

Pero estos no habrían sido los únicos cambios llevados a cabo por Doña Cristina. El más impactante de todos ellos es la desaparición de la verruga que tenía cerca de la nariz, la cual parece que no terminaba de gustar a la cuñada de la Reina Letizia, queriendo deshacerse de ella por completo. Un pequeño detalle que no ha pasado desapercibido y que convierte a la Infanta en una mujer completamente renovada.

Todos estos cambios se hicieron aún más notables en el último evento al que acudió, el cual estuvo ubicado en el Cosmocaixa de Barcelona. En él hizo acto de presencia en compañía de su hijo Pablo, dejando ver sin reparo alguno sus retoques y luciéndolos con el mayor orgullo. También llamaba la atención que seguía llevando su alianza, algo que ya confirmó que seguiría haciendo hasta que no llegara el divorcio definitivo, el cual parece estar cada vez más cerca dada la situación sentimental de Iñaki Urdangarin junto a Ainhoa Armentia.