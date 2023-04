Esta semana, la Iglesia Ortodoxa se encuentra en plena Semana Santa y será el domingo cuando tenga lugar la celebración de la Pascua. Una fecha especial para la Familia Real de Grecia, sobre todo, porque es la primera vez que afronta esta celebración desde la muerte del rey Constantino, hermano de la Reina Sofía, el pasado mes de enero.

Sin embargo, parece que este año no habrá reunión familiar al completo para festejar esta fecha. Según ha confirmado a este digital una fuente cercana a la familia, no está previsto que el príncipe Pablo, actual jefe de la Casa Real desde la muerte de su padre, viaje a Atenas en esta jornada tan destacada. Al parecer, Pablo y Marie Chantal, a los que veremos en el mes de mayo en Londres en los actos con motivo de la Coronación del rey Carlos III, a los que acudirán junto a la reina Ana María de Grecia. Esta misma fuente ha explicado que la familia pasará la Pascua Ortodoxa en su casa de los Hamptons y que es posible, aunque no se ha confirmado, que la Reina se una a ellos.

A pesar de que el príncipe Pablo pasa cada vez más tiempo en Atenas y tiene la intención de comprar una casa allí, lo cierto es que, tal como él mismo reveló en una reciente entrevista, su papel no es sencillo, dado que aunque sea el jefe de la Casa Real, no tiene un papel ejecutivo como otros royals y tiene que compaginar su simbólico rol con sus actividades laborales.

Más allá de la ausencia del príncipe Pablo y su esposa, dos de los hermanos del actual jefe de la Casa Real tampoco residen en Grecia, solo el príncipe Nicolás y su esposa. Se sabe que entre todos se están turnando para apoyar a su madre en este complicado momento, pero cabe la posibilidad, en esta ocasión, de que la reina Ana María aproveche esta jornada para viajar a Dinamarca junto a su hermana, ya que coincidiendo con la celebración de la Pascua Ortodoxa también tiene lugar el cumpleaños de su hermana mayor, la reina Margarita.

En este escenario quedan pocas dudas sobre la Reina Sofía. Después de haber pasado los últimos días en Mallorca, parece poco probable que la madre de Felipe VI, que también ha estado muy pendiente de su cuñada desde que falleciera su hermano, viaje a Grecia para la primera Pascua Ortodoxa desde la muerte de Constantino, por lo que este año no podrá disfrutar de esta fiesta con su familia griega.Doña Sofía ha sido vista en la isla balear disfrutando de la Semana Santa junto a su hermana, la princesa Irene de Grecia y no solo ha aprovechado para ir a alguna procesión, sino que también acudió a un concierto en la Catedral. Eso sí, este año tampoco estuvo en la tradicional Misa de Pascua, una costumbre que parece que la Familia Real ha dado por zanjada, al menos, por el momento.