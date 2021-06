Luto en Italia y en el Gotha. Tal como ha confirmado esta mañana la Casa Ducal de Saboya, Amadeo de Saboya, hasta ahora también duque de Aosta, ha fallecido a los 77 años de edad. Por ahora no se han ofrecido más detalles sobre la muerte del jefe de la Casa, pretendiente además al trono italiano, que mantenía por esta cuestión una rivalidad desde hacía varios años con su primo, Víctor Manuel de Saboya.

Primo hermano de la reina Sofía, Amadeo siempre se ha caracterizado por ser un hombre muy discreto. Sin embargo, precisamente debido a la rivalidad que había entre ambos por sus derechos al desaparecido trono de Italia, Amadeo y Víctor Manuel protagonizaron una sonada discusión durante la celebración del banquete de boda de los hoy reyes de España, don Felipe y doña Letizia, en mayo de 2004.

El episodio fue relatado al diario La Repubblica por la princesa Olghina de Robilant, una de las ‘novias’ de juventud del rey Juan Carlos quien, por cierto, solo hizo un comentario sobre el incidente: «nunca más».

Víctor Manuel y Amadeo de Saboya, al margen de la rivalidad que mantenían, llevaban mucho tiempo sin verse. De hecho, su relación se complicó de manera definitiva cuando

el Consejo del Reino (un órgano no reconocido por la República italiana) determinó que el jefe legítimo de la realeza era Amadeo. Ante esto, en la boda de los entonces príncipes se decidió que estuvieran separados en todo momento: se les asignaron puestos distantes en la cena previa al enlace, en la Almudena y en el banquete nupcial. Sin embargo, en la cena íntima celebrada en La Zarzuela el sábado 22, fue imposible evitar el encuentro.

Un encuentro que ya se había producido de manera fugaz en el hotel en el que ambos se alojaban en Madrid, pero que no había tenido mayores circunstancias. Ante esto, Amadeo decidió acercarse a su primo en la cena y darle una palmada en la espalda: “Ciao, Vittorio, nos vemos”, le dijo. Unas palabras que no le sentaron bien a Víctor Manuel quien, según Olghina, había bebido algo más de la cuenta y comenzó no solo a insultarle, sino que le dio dos puñetazos. Amadeo no respondió a la agresión, pero la cuñada de la reina Sofía le preguntó a su hermana: “pero Víctor, ¿se da cuenta de dónde estamos?”. El propio Amadeo de Saboya declaró al diario que el incidente había tenido lugar, pero no hizo más comentarios que “digamos que el asunto está cerrado, olvidémoslo”.

Amadeo de Saboya era hijo de Tomislav II, rey de Croacia y de la princesa Irene de Grecia, hermana de rey Pablo, abuelo del rey Felipe. Al igual que muchos de los actuales reyes de Europa, descendía de una importante estirpe de reyes con vínculos por todo el continente, desde Grecia hasta Rusia. Amadeo contrajo matrimonio en el año 1964 en Sintra (Portugal) con Claudia de Orleans, hija de los condes de París. No faltaron al enlace tanto los condes de Barcelona como don Juan Carlos y doña Sofía. La pareja tuvo tres hijos, Blanca, Aimón y Mafalda. Será Aimón quien herede los títulos principales de su padre, debido a la ley sálica.

El matrimonio estuvo junto durante 18 años y tras varias rupturas y reconciliaciones decidió separarse en 1982, incluso obtuvo la nulidad eclesiástica. Gracias a ello, Amadeo pudo contraer matrimonio en segundas nupcias con la marquesa Silvia Ottavia Patern, mientras que Claudia se casó de nuevo con el escritor Luigi Arnaldo La Cagnina, aunque se separó de él en 1996 y 10 años más tarde se casó con Enrico Gandolfi.