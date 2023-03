La Reina Sofía, fiel a la tradición de Semana Santa

La Reina Sofía ha paralizado su agenda oficial para dar el pistoletazo a sus particulares vacaciones de Semana Santa. Siguiendo la tradición que comenzó hace tres décadas, la madre de Felipe VI ya se ha instalado en el Palacio de Marivent para disfrutar de unos días de descanso y desconexión, eso sí, con la compañía de su hermana Irene, su fiel escudera y su máximo apoyo.

Si bien es cierto que el año pasado no se dejó ver por las calles de Mallorca como acostumbra a hacer en estas fechas, esta vez ha retomado sus planes que se vieron pausados por culpa de la pandemia. Todo lo contrario que los Reyes, que no tienen previsto viajar hasta Mallorca, probablemente para disfrutar de la compañía de la princesa Leonor, que regresa de Gales. Se desconoce si tienen algún evento programado, pero no sería de extrañar, pues el año pasado aprovecharon la presencia de la heredera al trono para visitar el Centro de Recepción, Acogida y Derivación (CREADE) situado en Pozuelo de Alarcón.

Según ha informado Última hora, doña Sofía ya se encuentra instalada en la isla y no sería de extrañar que asistiese a alguna que otra procesión, «en especia a la del Jueves Santo», donde podría mezclarse entre el público en un intento de pasar desapercibida. Además, el digital ha confirmado que la madre de las infantas Elena y Cristina tiene previsto acudir al concierto ‘Un Rèquiem Alemany Op.45’ de Johannes Brahms. Se trata de un concierto de música clásica en el que participa la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares y cuya recaudación va íntegramente destinada a la Fundación Proyecto Hombre de Baleares.

Lo que es todo un misterio aún por resolver es si doña Sofía asistirá a la tradiciones Misa de Pascua celebrada en la Catedral de Palma. Una cita familiar que ha ido perdiendo significado para la Corona. Año tras año, los Borbones se reunían en este día señalado en el calendario, protagonizando la estampa familiar del año. Con la salida de Juan Carlos I y la subida al trono de Felipe VI en 2014, los Reyes y sus hijas se sumaron a la tradición, pero todo cambió en 2018, cuando Letizia y Sofía protagonizaron un rifirrafe que no tardó en copar los titulares de la prensa nacional. En 2019 dejaron sus diferencias a un lado y volvieron a posar como una familia unida y feliz. Pero duró poco; esta sería la última vez.

Los dos años siguientes, la Casa Real justificó la ausencia de la familia debido a la pandemia y en 2022 comunicaron que el coste que suponía el traslado de todos los miembros a Mallorca era muy elevado. El Rey Felipe sí que visitó Palma en solitario, dejándose ver el 12 de abril para firmar el nombramiento de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. Este año, esa estampa tampoco se producirá. Según ha confirmado Vanitatis, los Reyes no estarán en la Misa de Pascua y tampoco se les espera por Marivent.