En apenas unas semanas verá la luz uno de los proyectos más especiales sobre la vida de la Reina Sofía. El próximo 23 de junio, la plataforma HBO Max estrena la docuserie Sofía y la vida Real, dirigida por David Trueba, que repasa la historia de la madre de Felipe VI desde el principio hasta la época actual. Por primera vez, una serie documental analiza más de ocho décadas de la historia de la anterior reina consorte de España y pone el foco en la trascendencia de su papel para la institución. «Una figura supeditada a alguien más: hija de rey, hermana de heredero que nunca llegaría al trono, esposa de rey, madre de rey, abuela de futura reina», explican desde la plataforma en una nota de prensa, en la que recalcan que la Reina Sofía es, sin lugar a dudas, «un personaje decisivo a la hora de entender la evolución de las monarquías europeas modernas».

A pesar de que siempre ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano, consciente de que ella no era la protagonista de la Historia, la madre de Felipe VI ha sido una persona fundamental para promover la unidad y la supervivencia de la institución. De hecho, a día de hoy, a pesar de las polémicas de los últimos años, doña Sofía siguen siendo una de las figuras más populares de la monarquía, además de haber sido testigo directo de los episodios más trascendentales para la institución: desde la restauración en Juan Carlos I, hasta el relevo en su hijo, Felipe VI.

Esta nueva serie de cuatro episodios, cuenta con testimonios de periodistas y expertos en información de Casa Real como Rocío Ayuso, Mariángel Alcázar, Ana Romero, Carmen Enríquez, Pilar Urbano, Carmen Rigalt o el veterano Jaime Peñafiel. También han participado algunos rostros conocidos de la esfera política, como José Manuel García-Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores, José Bono, ex ministro de Defensa, Iñaki Anasagasti, ex diputado del Congreso o Ana Pastor, ex presidenta del Congreso de los Diputados. En esta ocasión, no se ha podido contar con los testimonios de miembros de la Familia Real, la familia del Rey o personas cercanas al entorno de doña Sofía.

La serie cuenta la historia de la Reina Sofía desde el exilio de su familia hasta la marcha de Juan Carlos I a Emiratos en 2020, con especial atención a algunos de los episodios más importantes de su vida y, por extensión, de la historia de España. Según explican desde la plataforma, el personaje de doña Sofía ha sido invisibilizado y relegado a un segundo plano, pero ahora es el momento de poner el foco sobre ella, porque «el futuro de España también pasa por la madre de Felipe VI, un personaje que aún genera numerosos interrogantes sobre su personalidad, sobre su influencia en episodios fundamentales para su familia y para la historia de España, sobre su forma de actuar, pensar y sentir».