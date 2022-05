A sus 90 años, Jaime Peñafiel ha sido uno de los periodistas más reconocidos y respetados de la profesión. Una intensa trayectoria en la que ha tenido la oportunidad de conocer y entrevistar a cientos de personalidades, de asistir a las coronaciones y acontecimientos más suntuosos y polémicos, además de ser testigo de excepción de las bodas más regias. Siempre ha dicho que “valía más por lo que callaba que por lo que decía”, pero ahora hace un extenso repaso de su vida y cuenta por primera vez todos los secretos de las altas esferas, que hasta ahora no había desvelado. Esto es Alto y claro, un apasionante libro en el que Peñafiel desvela detalles que, hasta la fecha, no había comentado sobre la monarquía y la alta sociedad española.

Un libro que ya forma parte de nuestra historia más reciente porque permite conocer de primera mano los ‘secretos’ de reyes, aristócratas y personalidades destacadas de nuestro país, de una forma amena y que atrapa al lector. Una obra en la que, además de anécdotas sobre la vida de los Borbones, desde don Juan Carlos al actual Rey, Felipe VI, se profundiza en curiosidades sobre figuras como Isabel Preysler, Marta Chávarri o Tita Cervera. Ester digital ha podido hablar con el veterano periodista sobre este nuevo e interesante proyecto.

El veterano periodista reconoce que la decisión del título del libro no ha sido él: «Honestamente, el título fue decisión de la editorial, que cuando leyeron los originales pensaron que yo estaba desvelando muchas cosas, pero yo valgo más por lo que callo que por lo que digo», declara.

A punto de cumplir noventa años, el escritor recuerda cuál ha sido la mejor anécdota que comparte con los Reyes Juan Carlos y Sofía: «La tarde que pasé con don Juan Carlos y doña Sofía el 22 de noviembre de 1975, cuando acababan de ser designados Reyes de España. Ese día tan importante en la vida de ellos lo pasaron, de 19:00 a 21:30 de la noche a solas conmigo en La Zarzuela. Hablamos de todo, repasamos la historia de nuestras vidas», asegura.

Ante el regreso del padre de Felipe VI, Peñafiel siembra las dudas sobre el reencuentro familiar previsto para este próximo lunes: «Lo primero, el viaje de doña Sofía a una cosa que a ella ni le va ni le viene. Se ha ido el mismo día en el que llega don Juan Carlos, aunque bueno, vaya a estar el lunes para verle… si es que vuelve. Pone de manifiesto las ‘miserias humanas’ de ese matrimonio», sostiene. Según revela, en estos años en los que don Juan Carlos ha estado en Emiratos, su esposa no ha ido a verle:»Según mis fuentes, tampoco le ha llamado. Doña Sofía es una buena persona, aunque se ha equivocado», declara Peñafiel.

A pesar de que su visita va a ser fugaz, en Sangenjo va a estar como en casa: «Yo creo que en Sangenjo lo esperan con alegría. Yo estaría allí si no tuviera tanto trabajo. Hay mucha gente que no entiende que un hijo eche a su padre de casa», ha dicho. Es más, asegura que le habría gustado ir, pero tiene mucho trabajo en estos momentos.

Los padres de Felipe VI celebraron la pasada semana su sesenta aniversario de boda, pero lo hicieron separados: «Yo creo que amor no ha habido nunca, no entiendo por qué no se han divorciado. Divorciada está la Infanta Elena, ahora pronto doña Cristina, también la Reina Letizia. El divorcio es una cosa al alcance de todos los españoles», mantiene el periodista.

El escritor recuerda que los grandes amores tanto del Rey Juan Carlos como doña Sofía fueron María Gabriela de Saboya y Harald de Noruega: «es muy doloroso que la felicidad de una pareja como los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía dependa de las personas con las que no se pudieron casar.»

A pesar de que la situación de la Infanta Cristina ha generado mucha polémica, Peñafiel cree que el divorcio es lo más natural del mundo. El periodista considera que hay que tener en cuenta también las circunstancias que ha vivido el exduque de Palma: «Iñaki ha estado cinco años en la cárcel y además solo, porque lo quiso así. Ocurren muchas cosas en la vida de las personas. No sé si en este tiempo se les ha acabado el amor, si ella lo mismo no se ha comportado como debía, pienso yo. Lógicamente algo se ha roto. La soledad de una cárcel como la que ha tenido Iñaki destruye todos los valores y todos los sentimientos».

Peñafiel se muestra muy tajante con el Rey Felipe, de quien asegura que «no ha sido un buen hijo: «Don Felipe echó a su padre, él no se fue por voluntad propia». Además, explica cómo fue este proceso: «Fue Jaime Alfonsín, jefe de la Casa de S.M. el Rey, con el que don Juan Carlos nunca se ha llevado bien, que le dijo que tenía que abandonar esta casa y este país, de parte de la vicepresidenta Carmen Calvo». Tal como sostiene el escritor, la marcha de don Juan Carlos fue algo forzado y que va en contra del sentido común: «Eso va contra la Constitución, que dice que a ningún español se le puede expulsar del país ni se le puede prohibir que se mueva por el país libremente. Lo echaron de una manera criminal, no entiendo cómo don Felipe no tuvo en cuenta la presunción de inocencia», asegura el escritor, que asegura que «don Felipe no está teniendo ninguna dignidad, ni se está comportando como un buen hijo.»

Mientras que el Rey Felipe no se ha comportado como habría cabido esperar de un hijo, según el periodista, sí lo han hecho las Infantas Elena y Cristina, especialmente la duquesa de Lugo: «son sus mayores apoyos».

Precisamente en torno a las condiciones de la vuelta del anterior monarca, Peñafiel tiene claro que no se ha tenido en cuenta su voluntad: «No es cierto que don Juan Carlos escribiera una carta diciendo que volvería de vez en cuando y que se quedaría a vivir en Abu Dabi. Fue una carta que escribieron Moncloa y Zarzuela. Y fueron dos personajes muy siniestros a Abu Dabi a llevarle la carta para que don Juan Carlos la firmara», declara.

Sobre la Reina Letizia, Peñafiel sentencia que es ella «la que mueve los hilos en Zarzuela». «Don Juan Carlos se opuso a esta boda. La relación no ha sido nunca buena, solo hay que ver lo que pasó en Palma de Mallorca a las puertas de la Catedral. Aquello no fue un momento de ira, fue algo que ella llevaba dentro y de pronto por un tema tan nimio como es que doña Sofía quisiera hacerse una foto con sus nietas, salta de pronto y pone de manifiesto todo el rencor que tenía», comenta. «Doña Sofía ha perdido la batalla. Es la madre de Letizia la que está siempre ahí.»

Peñafiel también se ha pronunciado sobre el nuevo papel de la hija de la Infanta Elena, Victoria de Marichalar: «Creo que es negativo. Se ha convertido en una influencer, pero si ella se siente feliz siendo protagonista. La apoya su padre, no sé qué piensa Infanta Elena», ha dicho.