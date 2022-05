Último acto de agenda de doña Letizia en una semana delicada. La Reina ha presidido en Madrid la sesión de apertura de la conferencia organizada por la Fundación Mujeres por África, bajo el título “Los puentes de las Mujeres. Propuestas desde el Sur para el cambio global”. Una cita en la que un centenar de mujeres africanas, americanas y europeas presentarán un documento de propuestas para mejorar el planeta y en la que han participado destacadas profesionales de distintos ámbitos como la política, la economía, el feminismo, la cultura y los medios de comunicación.

La Fundación Mujeres por África celebra este año su décimo aniversario. Desde su creación en 2012, esta institución, presidida por la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, trabaja por transformar la política junto a las líderes africanas, con el objetivo de convertirlas en protagonistas y hacer de la igualdad el eje conductor de las agendas políticas de desarrollo. En estos diez años de intensa labor de promoción de los liderazgos transformadores de las mujeres en el continente, la institución cuenta con importantes redes de líderes en todos los ámbitos de trabajo, y en especial en el ámbito político.

Las participantes en este encuentro han sido, en primer lugar, las casi setenta líderes políticas de máximo nivel componentes de las seis cohortes del Foro para Impacto Estratégico que la Fundación Mujeres por África ha celebrado en la Universidad de Yale gracias al apoyo del Banco Santander. Junto a ellas han estado otras líderes políticas africanas que forman parte del Consejo Asesor o de la red de la Fundación, como Ellen Johnson Sirleaf o Graça Machel. A ellas se han unido una quincena de líderes políticas latinoamericanas con altas responsabilidades.

Asimismo, también ha estado presente un grupo de periodistas africanas y otro de cineastas africanas vinculadas al programa de la entidad “Ellas son Cine”. Esta iniciativa, dedicada a proyectar películas de directoras africanas, ha celebrado su décima edición coincidiendo con el encuentro.

Para esta cita, la Reina ha apostado por un look muy primaveral. Doña Letizia ha rescatado de su armario un modelo sin mangas y con falda ligeramente evasé de Pedro del Hierro, en color crudo. Lo estrenó en el mes de marzo de 2019 en un viaje de Estado a Argentina y lo recuperó tiempo después en una visita a Sevilla. Curiosamente, hace unos días en el Palacio Real estrenó un look del modista argentino Gabriel Lage, uno de los preferidos de Juliana Awada. El look de hoy también tiene un cierto vínculo con ella. Lo ha combinado con unos zapatos destalonados de Carolina Herrera en color camel, bolso a tono de la misma marca -el mismo que lució hace unos días Meghan Markle-, su inseparable sortija dorada de Karen Hallam y unos pendientes de oro.

Mientras que para doña Letizia este ha sido su último acto de agenda de esta semana, no así para el Rey Felipe, que tiene todavía mañana un compromiso en La Granja de San Ildefonso. Se espera que el próximo lunes se produzca el encuentro entre el Rey Juan Carlos y su familia, antes de que el padre de Felipe VI regrese a Abu Dabi tras estar el fin de semana en Galicia.