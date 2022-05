Como cada viernes, la Casa de S.M. el Rey ha hecho pública la agenda prevista para la familia real en los próximos días. Una semana en la que los Reyes van a participar en un importante acto que conecta directamente con el pasado de don Felipe, ya que van a llevar a cabo una visita a Las Hurdes, en el marco del centenario del viaje que hizo Alfonso XIII a principios del siglo XX. Pero, más allá de los compromisos conjuntos y particulares de Sus Majestades, llama la atención que esta semana no hay nada anunciado para la Reina Sofía. Es cierto que la actividad de la madre de Felipe VI es reducida, pero su presencia en la agenda de la Casa de S.M. el Rey es, desde hace un tiempo, una constante. La Reina Sofía compagina estas citas con su agenda privada, que se concentra especialmente en los planes de la Fundación Reina Sofía, con la que se encuentra muy implicada.

Si la pasada semana doña Sofía participó el martes en la entrega de los Premios Europa Nostra y los Premios Hispania Nostra en la ciudad de Toledo, esta semana, su agenda oficial está despejada. Algo que no resulta extraño, de no ser porque en estos días se cumple una fecha muy especial para la Reina Sofía.

Es el miércoles día 11 de mayo cuando su hermana menor, la princesa Irene, celebra su cumpleaños. La ‘Tía Pecu’, como suelen llamarla en su entorno cercano, cumple ochenta años. Una cifra lo suficientemente significativa para una importante celebración, como fue el caso del año en el que la Reina Sofía alcanzó esta edad y que organizó un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela que supuso la vuelta de la Infanta Cristina y sus hijos.

Aunque no han trascendido -ni probablemente se sepan-, los planes de la Reina Sofía y su hermana para esta especial fecha, dado que su agenda está, en principio, despejada, cabría la opción de que aprovecharan para viajar a Grecia y reunirse con el resto de su familia.

Mientras que doña Sofía sí que tiene despejada su agenda en este día, no así el caso de don Felipe. El Rey tiene una intensa agenda esta semana, tras regresar de los actos de Toma de posesión en Costa Rica, en los que va a participar desde este sábado. Don Felipe retoma su agenda el martes, con varios compromisos en Ciudad Real y el miércoles viaja a Extremadura, donde va a participar en la entrega del Premio Europeo Carlos V, además de visitar Plasencia, para inaugurar la muestra de ‘Las Edades del Hombre’.

Por su parte, la Reina Letizia tampoco tiene actos con cobertura en esta jornada, aunque eso no tiene por qué significar que vaya a participar en ninguna celebración. No hay que olvidar que la princesa Irene no pertenece a la familia real, de manera que, cualquier asunto relacionado con ella es privado, especialmente su cumpleaños y otros planes.