La Reina Sofía da una lección de estilo y elegancia durante su última aparición en Washington

Muchos expertos coinciden en algo: doña Sofía es una de las reinas más elegantes de Europa y así lo demuestra en todas sus apariciones. Su estilo ha sido replicado por numerosos expertos, pero sólo ella es capaz de lucir los trajes de chaqueta con la destreza que le ha terminado convirtiendo en un referente. Tal y como hemos informado en LOOK, Su Majestad viajó hace unos días a Estados Unidos para asistir al simposio America&Spain250, que celebra el 250 aniversario de la amistad entre América y España. Este certamen ha llegado a su fin y la Reina ha asistido a su clausura con una blazer de un color especial.

La madre del Rey Felipe ha apostado por el rojo, un tono cargado de simbolismo porque se asocia a nuestra patria. De esta forma, ha tenido un guiño con el país que ha reinado junto a su marido, Juan Carlos I, desde noviembre de 1975 hasta junio de 2014. Los españoles siguen de cerca todos sus movimientos, pues es una gran embajadora y siempre ofrece una versión tan profesional como cercana. Con todo esto, podemos confirmar que su viaje a Washington ha sido un éxito rotundo.

La Reina Sofía en Washington. (Foto: Gtres)

La Reina Sofía lleva la elegancia por bandera, pero lo hace de una forma natural, innata. Durante su aparición en el congreso mencionado al inicio de estas líneas, se ha decantado por su conjunto de confianza: una chaqueta y un pantalón liso. Lo ha acompañado con un cuerpo blanco y unos collares que ya ha llevado con anterioridad, pues son su complemento preferido. Podemos hacer una mención especial a un broche dorado en forma de rama que aportaba un toque original y desenfadado.

Un look con mucho significado

La elección de doña Sofía para la clausura del simposio America&Spain250 ha confirmado, nuevamente, que sabe manejar a la perfección la balanza entre sobriedad y simbolismo. El traje fue la base sobre la que construyó un conjunto cuidado hasta el último detalle, pero lo que verdaderamente elevó el estilismo fueron los accesorios escogidos con evidente intención. Como hemos adelantado, ha llevado un broche en forma de rama que podemos relacionar con un mensaje basado en la prosperidad y en la paz.

No podemos olvidar el bolso, una pieza en tono crema que reforzaba la neutralidad cromática del traje, dejando espacio para que el protagonismo recayera en el collar multicolor, la pieza más sorprendente del look.

El resultado de todo lo anterior fue una combinación que logró aunar solemnidad y frescura, reforzando la capacidad de la Reina emérita para comunicar a través de su vestuario. La americana de líneas definidas transmitía autoridad y elegancia, mientras que el detalle cromático del collar proyectaba modernidad y cercanía. En ese contraste residía la verdadera fuerza del conjunto: un equilibrio entre la tradición y la contemporaneidad que solo alguien con su experiencia y naturalidad puede alcanzar.

La abuela de la Princesa Leonor coincidió con algunos catedráticos e historiadores que están de rabiosa actualidad gracias a sus trayectorias, pero consiguió ser una de las grandes protagonista del evento. Por ese motivo, podemos decir que es prácticamente imposible hacer sombra a Su Majestad en circunstancias como estas, de ahí que sea la mejor (o una de las mejores, con el permiso de doña Letizia) representante de nuestro país.