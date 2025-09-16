En estos días todas las miradas sobre la agenda de la Familia Real están puestas en el viaje de Estado de los Reyes don Felipe y doña Letizia a Egipto. Sin embargo, no son los únicos que tienen previsto un viaje oficial fuera de España. La Reina Sofía también se desplazará al extranjero, en su caso, a Estados Unidos.

Tal como ha confirmado la Casa de S.M. el Rey, doña Sofía estará el fin de semana en Washington. La madre de Felipe VI va a participar en una serie de actos relacionados con el Queen Sofia Spanish Institute, con el que está muy vinculada desde hace años.

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Doña Sofía va a presidir el II Simposio America&Spain250, que se va a celebrar entre los días 19 y 20 de septiembre en el Constitution Hall de la organización Daughters of the American Revolution en Washington D.C. Previamente a la asistencia al simposio, la madre del Rey asistirá a una reunión del Comité Ejecutivo del Patronato del Queen Sofía Spanish Institute.

Este simposio, que se va a celebrar bajo el título España y el nacimiento de la democracia estadounidense, reunirá a expertos internacionales, historiadores y catedráticos que presentarán investigaciones sobre distintos aspectos del papel desempeñado por España en la Revolución Americana. Más de 900 personas han confirmado su asistencia al evento.

La Reina Sofía en un acto oficial en Elche. (Foto: Casa Real)

Se trata de una iniciativa organizada por el Queen Sofia Spanish Institute en colaboración con la organización Daughters of the American Revolution y la Fundación Ramón Areces. Además, cuenta con el apoyo de la Oficina Cultural de la Embajada de España en EE.UU. y se enmarca en los actos con motivo de las celebraciones de America250 que conmemoran el aniversario de la independencia estadounidense en 2026.

El Rey Juan Carlos I, a Nueva York

Curiosamente, este viaje oficial de la Reina Sofía a Washington va a coincidir más o menos el tiempo con un viaje del Rey Juan Carlos a Nueva York. Según ha trascendido, el padre de Felipe VI tiene previsto viajar a la ciudad de los rascacielos el 17 de septiembre. Estará acompañado por la infanta Elena -que tiene previsto participar con barco y equipo propios- y por la tripulación del Bribón. El Rey Juan Carlos va a participar en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club, ubicado en Oyster Bay en el campeonato mundial de vela de la clase 6 metros, que comienza oficialmente el lunes 22 -hay entrenamientos e inspecciones técnicas desde el 17 al 21-.

El Rey Juan Carlos I en Sangenjo. (Foto: Gtres)

Antes de que empiecen las regatas se van a celebrar varios actos, como una recepción oficial, una fiesta temática de estilo Bollywood y una exclusiva barbacoa exclusiva en el club náutico. El campeonato termina a finales del mes de septiembre. El Rey Juan Carlos I buscará revalidar el título mundial que ganó en 2023 en la isla de Wight, en el Reino Unido. A pesar de su avanzada edad, la navegación sigue siendo una de sus grandes pasiones y aprovecha siempre que puede para disfrutar del mar.