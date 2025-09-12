De Madrid a Elche y rumbo a Egipto: la intensa agenda de los Reyes la próxima semana

Como cada viernes, la Casa de Su Majestad ha hecho pública la agenda oficial de los Reyes Felipe y Letizia, así como de la Reina Doña Sofía, para la próxima semana, que se desarrollará entre el lunes 15 y el viernes 19 de septiembre. La actividad institucional volverá a estar protagonizada por actos de alto nivel diplomático y cultural, destacando tanto la participación en eventos nacionales como la preparación de un importante viaje de Estado.

El lunes 15 de septiembre, coincidiendo con el 53 cumpleaños de la Reina Letizia, la jornada se centrará en Madrid y en Elche. El Rey Felipe VI recibirá en audiencia a los representantes diplomáticos de los países que colaboraron en la extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto. Este acto permitirá al monarca agradecer personalmente la cooperación internacional en un momento de emergencia, destacando la solidaridad y el esfuerzo conjunto frente a catástrofes naturales. Posteriormente, la Reina Doña Sofía inaugurará en Elche el Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas, un evento que reúne a expertos de todo el mundo para abordar los últimos avances científicos y médicos en la investigación de estas patologías. La jornada concluirá con un concierto organizado con motivo del mismo congreso, que permitirá combinar ciencia y cultura en un acto emblemático.

El Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Del martes 16 al viernes 19, la agenda de Sus Majestades se trasladará fuera de España, con un viaje de Estado a la República Árabe de Egipto. Este desplazamiento supone un momento clave en la agenda internacional de los Reyes, ya que se enmarca dentro de la estrategia de fortalecimiento de las relaciones políticas, económicas y culturales entre España y Egipto. Durante su estancia, Felipe VI y Doña Letizia serán recibidos oficialmente por las autoridades egipcias, en ceremonias que incluyen honores y actos protocolares. Además, participarán en reuniones con líderes políticos, visitas a proyectos culturales y económicos, y encuentros con la comunidad española en el país. Se espera que también formen parte de misiones arqueológicas y de un foro empresarial hispano-egipcio, con el objetivo de fomentar la cooperación comercial y estratégica entre ambos países. Esta será la primera visita de Estado a Egipto desde la proclamación de Felipe VI como Rey, marcando un hito en la diplomacia española contemporánea.

Por otro lado, la Reina Doña Sofía emprenderá un viaje paralelo a Washington, Estados Unidos, donde participará en el II Simposio America&Spain250 y en reuniones del Comité Ejecutivo del Patronato del Queen Sofía Spanish Institute. Su presencia en estos eventos subraya el compromiso de la Reina con la promoción de la cultura y las relaciones internacionales, consolidando lazos históricos entre España y Estados Unidos en ámbitos educativos, artísticos y científicos. Durante su estancia, la Reina se reunirá con directivos y expertos en relaciones culturales y económicas, aportando su experiencia y visibilidad a la labor de la institución que preside.

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Así se espera que sea la celebración del 53 cumpleaños de la Reina Letizia

El 15 de septiembre, la Reina Letizia cumplirá 53 años, sumando una nueva vuelta al sol que se espera celebre de manera discreta y con la agenda relativamente en blanco. Este año, no contará con la compañía de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, por lo que todo apunta a que aprovechará la jornada para dedicarse a asuntos personales y ultimar los preparativos de su próximo viaje de Estado a Egipto, un desplazamiento clave en la agenda internacional de la Corona. La fecha se perfila así como una jornada tranquila, en la que la Reina combinará la intimidad con la planificación de compromisos institucionales de alto nivel.