La Reina Letizia vuelve a presidir la Copa de la Reina cinco años después y se da un baño de masas

Como no podía ser de otra forma, la Reina Letizia se ha dado un auténtico baño de masas en Zaragoza, donde se ha celebrado la final de la Copa de la Reina. La mujer de Felipe VI ha llegado a La Romareda con un look perfecto: una chaqueta estampada, unos pantalones blancos y unas zapatillas. Su Majestad está teniendo problemas, por eso ha aparecido en los últimos actos sin tacones. No obstante, cualquier cosa que se ponga termina convirtiéndose en tendencia.

Doña Letizia está muy comprometida con el deporte español, pero la última vez que presidió la Copa de la Reina fue en 2019, por eso este año hay tanta expectación. «Si ganamos otra vez, cuando suba a coger el premio, le voy a decir a la Reina que venga siempre que lleguemos a una final. Será la que nos da suerte. Hasta he leído algún comentario que otro que dicen que la Reina es de la Real», ha declarado muy emocionada Nerea Eizagirre. Hay que recordar que la madre de la princesa Leonor se trasladó hasta Sídney para presenciar la final del Mundial Femenino, campeonato que terminó ganando España.

La primera vez que la Reina se ausentó de este torneo tenía una causa justificada: la pandemia ocasionada por el coronavirus le impidió apoyar a las jugadoras. Sin embargo, en los años siguiente se desconoce por qué no acudió, simplemente el acto no estaba planeado en su agenda oficial. No obstante, en esta edición ha regresado con fuerza y su presencia ha sido todo un éxito.

Así es el look que ha elegido la Reina Letizia

Tal y como se ha citado en líneas anteriores, el estilismo de la Reina ha vuelto a ser un acierto. Hay que recordar que es una de las mujeres más elegantes de Europa. Siempre va correcta y cualquier paso que da genera una gran repercusión, lo que demuestra su influencia.

La Reina Letizia, para ocupar el palco del estadio, ha elegido una chaqueta de tweed multicolor con manga tres cuartos. Es una prenda que usa con frecuencia y en esta ocasión la ha llevado abotonada por completo. Para completar el look ha elegido un pantalón blanco muy elegante.

En eventos de este estilo suele lucir piezas de color rojo, pero en esta ocasión ha dado de lado dicha tradición. Tampoco ha llevado ningún bolso o cartera.

Nada más llegar al estadio, Su Majestad ha recibido un baño de aplausos y varios reporteros le han felicitado por las fotografías publicadas por la Casa Real para celebrar su aniversario con el Rey Felipe. «Muchas gracias», ha respondido ella con una sonrisa. Minutos después, los aficionados le han recibido con los brazos abiertos. «Arriba la Reina», gritaban.

En el palco ha coincidido con Pilar Alegría, ministra de Educación. Esta última ha lucido con un traje azul klein.

Mucha ilusión y un brillo especial en su mirada

La Reina Letizia estaba radiante. En todo momento se ha mostrado participativa e incluso se ha acercado a saludar a sus admiradores. Su mirada demuestra que estaba deseando presenciar el partido entre entre el F.C. Barcelona y Real Sociedad de Fútbol. Ha llegado muy puntual.

*Noticia en ampliación