La Reina Letizia vuelve a Zaragoza, pero esta vez, no será para visitar a la princesa Leonor, que se encuentra cursando su formación militar en la Academia General Militar. La esposa del Rey Felipe VI presidirá el próximo día 18 de mayo la final de la Copa de la Reina de fútbol, que se va a celebrar en el estadio de La Romareda. Un partido que enfrentará a los equipos del FC Barcelona y la Real Sociedad. Será la primera vez que doña Letizia asista a la final de la Copa de la Reina de fútbol desde el año 2019, cuando precisamente, el equipo donostiarra se proclamó campeón en el estadio de Los Cármenes de Granada.

La Reina Letizia no pudo estar, por motivos de agenda, ni en la final de la Copa de la Reina de baloncesto que se disputó el pasado año en Zaragoza, ni tampoco en la de fútbol en Huelva.

La Reina Letizia, en un partido de fútbol. (Foto: Gtres)

Por el momento, la Casa de S.M. el Rey no ha confirmado si la Reina Letizia acudirá sola al encuentro, o si lo hará acompañada del Rey Felipe. Cabría también la posibilidad de que lo hiciera junto a la princesa Leonor, en caso de que la heredera tuviera día libre en la Academia General Militar de Zaragoza, ya que el encuentro se disputa en la ciudad. La que no podrá asistir, a pesar de que es una gran fanática de este deporte, es la infanta Sofía, ya que se encuentra en pleno trimestre escolar en el Atlantic College de Gales y no termina las clases hasta mediados del mes de junio.

A pesar de que no son muchas las veces en las que se ha visto, hasta la fecha, a la Reina Letizia, en eventos deportivos, el pasado verano viajó a Australia junto a la infanta Sofía para mostrar su apoyo a la selección femenina en el Mundial, en el que el equipo español resultó vencedor.

Su última visita a Zaragoza

La última vez que la Reina Letizia estuvo en Zaragoza fue hace apenas unos días, junto al Rey Felipe. Sus Majestades visitaron la Academia General Militar, en la que se encuentra la princesa Leonor, con motivo del 40 aniversario de la jura de Bandera del monarca, que volvió a besar la enseña nacional junto a sus compañeros de promoción.

Los Reyes Felipe y Letizia, con la princesa Leonor en Zaragoza. (Foto: Gtres)

Una jornada en la que los Reyes se reencontraron con la princesa de Asturias, con la que, además, pudieron disfrutar de una agradable velada en un conocido restaurante de la ciudad aragonesa.

Una semana especial

La visita de la Reina Letizia a Zaragoza se va a producir pocos días antes de una de las fechas más señaladas en su agenda a nivel personal. El próximo día 22, los Reyes celebrarán 20 años de matrimonio, aunque todavía no se ha confirmado si habrá actos especiales por esta jornada. Lo que sí se sabe es que la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz ha realizado unos retratos de Sus Majestades por encargo del Banco de España, con motivo de su aniversario y de los primeros diez años de reinado del monarca.