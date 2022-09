La Reina Letizia reaparece con su look más atrevido después de cumplir los 50

El pasado 15 de septiembre la Reina Letizia celebraba una nueva vuelta al sol. Doña Letizia soplaba 50 velas en un momento un tanto complicado, ya que ha coincidido con la muerte de la Reina Isabel II. Este viernes, Sus Majestades han presidido este viernes el concierto extraordinario de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Sin duda, una cita muy especial que no se han querido perder y que tiene como objetivo rendir homenaje a la labor de investigación que desde hace cinco décadas lleva realizando la Asociación Española contra el Cáncer. Es necesario mencionar que, Letizia es la Presidenta de Honor con carácter permanente de dicha fundación.

Una vez en las inmediaciones del auditorio, los allí presentes han ovacionado con un fuerte aplauso a la Reina. Gesto con el que felicitan el nuevo año de la consorte que ha agradecido con una gran sonrisa y muy emocionada.

Para la gran ocasión, la Reina Letizia ha sacado sus mejores galas de su vestidor, ya que se puede decir que, se ha enfundado en una de sus piezas más arriesgadas hasta la fecha. Esta vez, ha optado por un vestido de corte midi -uno de sus favoritos-, de manga larga, entallado y cuello redondo. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido el tejido con el que estaba realizado el diseño, una mezcla de transparencias y lentejuelas en tonos vibrantes sobre un fondo negro.

En cuanto al peinado, aunque no es muy dada a lucir coletas, ya que no es de sus peinados preferidos, esta vez, se ha decantado por una con la raya en medio, que le ha dado un look setentero de lo más especial al conjunto. Como no podía ser de otra forma, ha combinado este rompedor estilismo con unos stilettos a tono y su inseparable sortija dorada de Karen Hallam, que precisamente le regaló el Rey Felipe VI.

Cita internacional

Con motivo del fallecimiento de la Reina Isabel II el pasado 8 de septiembre, tendrá lugar en la Abadía de Westminster el funeral de Estado en su honor. Hace tan solo unos días, Zarzuela confirmaba la asistencia del Rey Felipe VI y la Reina Letizia y, horas más tardes se sumaban a la invitación don Juan Carlos y doña Sofía. Será la primera vez en los últimos años que los cuatro coincidan en espacio y tiempo. Sin embargo, no dormirán en el mismo lugar. Mientras Sus Majestades lo harán en la residencia del embajador de España y los Reyes eméritos en el mismo hotel. Será este domingo cuando lleguen a Londres para poder estar presentes en una recepción organizada por el Rey Carlos y la Reina consorte, Camilla.

Una vez termina el rito religioso del lunes, Felipe VI regresará a Madrid mientras la Reina Letizia cogerá un vuelo con destino Nueva York para continuar con sus compromisos profesionales marcados en la agenda oficial.