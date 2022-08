La Casa Real de Noruega está hoy de celebración, aunque el reciente positivo de la princesa Mette Marit por coronavirus empañe cualquier tipo de festejo. Aunque no se ha dado mucha información sobre el estado de la esposa del príncipe Haakon, todo apunta a que Mette Marit se encuentra estable y recuperándose poco a poco. No hay que olvidar que la Princesa forma parte de los colectivos de riesgo a la enfermedad por la fibrosis pulmonar que padece.

A pesar de esto, se cumplen veintiún años de la boda del heredero y la noruega. Una boda que desafió muchos estándares a todos los niveles y que abrió el camino a las siguientes generaciones. Sin embargo, este enlace también fue decisivo para España. La celebración supuso un antes y un después en la vida del actual monarca, Felipe VI ya que, por primera vez en un acto público se le vio en compañía de la que entonces era su novia: La modelo noruega Eva Sannum.

Aunque don Felipe asistió a la celebración en compañía de la Reina Sofía, durante la fiesta se le vio conversando animadamente con la modelo. Eva eligió para la ocasión un favorecedor vestido en color azul, con escote pronunciado, tanto en la zona del pecho como en la espalda. Un modelo que acaparó todas las miradas y que fue objeto de las críticas. A esto se suma que se la pudo ver disfrutando de una copa de brandy y que, además, había posado como modelo de lencería. Un detalle que muchos vieron como algo poco adecuado para una futura reina.

Tal fue el revuelo de las fotografías, que las críticas no pararon, hasta el punto de que, varios meses después y tras muchas presiones, era el propio don Felipe el que confirmaba a un grupo reducido de periodistas que la modelo y él habían decidido dar por terminada su relación. Fue a finales del año 2001, apenas unos meses después de la boda de Haakon y Mette Marit. “Por razones estrictamente personales y particulares, cada uno seguirá su camino en la vida”, dijo el entonces Príncipe de Asturias. Unas palabras con las que ponía fin a cuatro años de amor que nunca fueron confirmados de manera oficial ya que, la Casa de S.M. el Rey se limitó a decir que “solo hay lo que se ve”.

El propio Felipe VI no quiso entrar en más detalles al respecto, pero prefirió zanjar cualquier tipo de rumor: “La decisión ha sido tomada libremente, de muto acuerdo y conjuntamente”, dijo el entonces heredero, que matizó que “nunca se había hablado de compromiso y que no lo habría a futuro”. Las razones de la ruptura no se han llegado a hacer públicas de manera oficial, aunque se apunta a que tendrían mucho que ver con el descontento por parte de don Juan Carlos y doña Sofía.

No fue hasta más de un año después cuando por fin se anunció la boda del Príncipe con la periodista Letizia Ortiz Rocasolano, en el otoño de 2003. Esta vez, el heredero no estaba dispuesto a que nadie interfiriera en sus deseos y llegó a echar un pulso a la Corona, cuando se ausentó de los actos del 12 de octubre por un viaje privado con su pareja.

Más de veinte años después de esto, el monarca ya no tiene contacto con Sannum, que vive tranquila pero no ajena a los focos. Sin embargo, con los que sí mantiene relación es con Mette Marit y Haakon de Noruega. Es más, es el padrino de su hija mayor, a cuya fiesta de cumpleaños no faltó hace algunas semanas. Una importante celebración para la esfera royal en la que no estuvieron ni la Reina Letizia ni sus hijas, por motivos relacionados con el final de las clases en Gales de la Princesa Leonor.