Hace unos días, la Casa Real de Jordania anunció el compromiso del hijo mayor de la Reina Rania y el Rey Abdalá. A pesar de que no se tenía constancia pública de su noviazgo, el príncipe Hussein presentaba oficialmente a su prometida, Rajwa Al-Said. Una joven muy preparada que será la encargada de tomar el relevo de la actual consorte, llegado el momento.

La propia Rania compartía a través de las redes sociales algunas imágenes del compromiso y mostraba públicamente su buena relación con su nuera. Y es que Rania es una de las pocas royals que cuenta con un perfil propio en Instagram en el que publica de manera habitual -creemos que ella misma, aunque puede ser que tenga un equipo que se encargue de esta tarea-.

Repasando el perfil oficial de la esposa del Rey Abdalá, en el que reúne 7 millones de seguidores, encontramos varias publicaciones con mensajes más personales. Por ejemplo, cuando compartió una fotografía con su nuera. «Estoy encantada de dar la bienvenida a mi tercera hija, la futura novia de Al Hussein, Rajwa, a la familia. Nos alegramos mucho por los dos», escribió orgullosa. Además, incluso cuenta en destacados con una carpeta dedicada a su marido y a su familia. Un detalle más con el que se confirma su cercanía.

Más allá de Rania, hay otros royals que también tienen cuentas propias, además de los perfiles oficiales de las distintas monarquías. Otro ejemplo claro es la princesa Charlene de Mónaco que, a pesar de que en los últimos tiempos no ha publicado nada, sí que suele compartir algunas instantáneas de su faceta más personal. La cuenta de Charlene centra gran parte de su actividad en sus hijos menores, pero también en el trabajo de su fundación, lo que la convierte en paradigma de una equilibrada fusión entre lo personal y lo institucional. Algunas de sus publicaciones más destacadas son con motivo de alguna de celebración, como es el caso de los cumpleaños de los mellizos, Jacques y Gabriella. «Feliz cumpleaños mis bebés.

Gracias a Dios por bendecirme con unos hijos tan maravillosos.

Estoy verdaderamente bendecida. Amor mamá», indicó el pasado mes de diciembre. Por otro lado, el 1 de julio felicitaba a su marido, Alberto de Mónaco mediante una fotografía para así festejar su aniversario.

Nada de esto ocurre en España, donde se mide mucho cada uno de los detalles que se publican, lo que no significa que los Reyes o sus hijas no hagan uso de las redes sociales, de forma totalmente anónima.

El caso de España

La Casa de S.M. el Rey no cuenta con perfil en Instagram, no así en Twitter o YouTube. Los Borbones son de los pocos royals que no han dado este paso. Por ejemplo, en Holanda sí que hay perfil oficial en Instagram, al igual que en Dinamarca, Noruega o Suecia. En el caso de Reino Unido, son varios los perfiles oficiales de los miembros de la Familia Real, además del de la propia monarca. De hecho, la de los duques de Cambridge es una de las cuentas que más se actualiza y que tiene más éxito.

Resulta cuanto menos llamativo que en España no se haya dado este paso, quizás porque se quiera optar por una imagen más ‘formal’, aunque eso le reste cercanía a la institución. Son muchas las veces que se han comentado las publicaciones de Rania o de Charlene que, además, tienen la ventaja de ser más personales.

Quizás es difícil pensar en la Reina Letizia mandando mensajes de cariño público a don Felipe o enseñando lugares recónditos de su residencia. Y es que es imposible no esbozar una sonrisa al recordar instantáneas como la que la princesa de Mónaco compartió hace ya más de un año con motivo de la Navidad, donde se veía a parte de la familia en el Palacio Grimaldi y al propio Alberto vestido de una manera que nunca habríamos imaginado

¿Cuentas secretas?

Aunque en el caso de los Reyes don Felipe y doña Letizia y sus hijas no se tiene constancia de que utilicen cuentas ‘secretas’ -aunque es más que probable que así sea, la realidad es que en otros casos sí se sabe que algunos royals apuestan por el anonimato.

Es la situación de Alexia de Holanda, que se sabe que tuvo un perfil en Instagram, o del príncipe Harry, quien llegó a crear una cuenta en Facebook. Por su parte, Meghan Markle sí que tuvo varios perfiles y hasta un blog, que tuvo que cerrar cuando entró a formar parte de la Familia Real y que, a día de hoy, no ha vuelto a abrir.

Además de los royals titulares que, por una cuestión institucional, deber mantener ciertas precauciones en sus incursiones en las redes, son muchos los royals de ‘segunda fila’ que sí que son activos en la red. Es el caso de la princesa Eugenia de York, de su madre Sarah Ferguson, o de Magdalena de Suecia. Mención aparte merecen, por ejemplo, el hijo mayor de Mette Marit de Noruega o la Familia Real de Grecia, que tiene un perfil a veces más de influencers que de royals.