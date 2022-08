El cuarenta y nueve cumpleaños le ha traído a la princesa Mette Marit de Noruega un amargo regalo. La esposa del príncipe Haakon celebraba su aniversario hace apenas unos días y aunque no han trascendido muchos detalles sobre cómo han sido los festejos, lo cierto es que la Casa Real acaba de anunciar que la Princesa ha dado positivo en coronavirus.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

Ha sido a través de un escueto comunicado emitido por el departamento de prensa, en el que se explica que la esposa del heredero ha dado positivo y que tiene síntomas normales. Según apuntan, la Princesa está bajo supervisión de su médico de confianza, pero no se han dado más detalles al respecto. Es más, se desconoce si algún otro miembro de la Familia Real se encuentra afectado por la enfermedad.

Una noticia que ha generado cierta alarma sobre el estado de la nuera de los Reyes Harald y Sonia de Noruega. No hay que olvidar que Mette Marit forma parte de los colectivos de riesgo frente a la mayoría de las enfermedades, dado que desde hace algunos años sufre una fibrosis pulmonar que no le permite llevar una actividad del todo normal, aunque sin descuidar su agenda y sus compromisos. Es más, debido a que en estos momentos la Familia Real se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, Mette Marit no ha tenido que cancelar ninguna de sus actividades y se encuentra recuperándose tranquila.

Se espera que, a la vuelta de las vacaciones, los Príncipes realicen un viaje de Estado al Reino Unido, en torno al 14 de septiembre. Una fecha para la cual es más que probable que la Princesa esté totalmente recuperada.

La Princesa es el cuarto miembro de la Familia Real de Noruega que ha dado positivo en coronavirus, entre los que se encuentran el Rey Harald, su marido, el príncipe Haakon y su hija, la princesa Ingrid Alexandra. Solo la Reina Sonia todavía no ha pasado la enfermedad.

Debido a la situación particular de Mette Marit se están tomando más precauciones. No hay que durante la pandemia, la Princesa fue, junto a los Reyes, el miembro de la familia que más restringió su agenda, para evitar riesgos. La esposa del heredero sufre desde hace tiempo una fibrosis pulmonar que, aunque está bajo supervisión y control médicos, condiciona en gran medida su agenda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)



Los últimos tiempos han sido intensos para la Familia Real de Noruega. Hace apenas unas semanas que se celebraba por todo lo alto la mayoría de edad de la princesa Ingrid, con una impresionante fiesta a la que asistieron numerosas personalidades de la realeza. La hija de Haakon y Mette Marit, a sus dieciocho años, cada vez tiene más protagonismo aunque, por ahora, no se espera que tenga una agenda propia, sino que esté centrada en sus estudios.