All for me (en castellano, Todo para mí) es el centro de estética al que ha acudido la Reina Letizia hace solo unos días. La mujer de Felipe VI ha sido fotografiada en el céntrico barrio de Tetuán, Madrid, para acudir a la clínica en la que, tal y como se acaba de descubrir, Su Majestad ha depositado su confianza. Tratando de pasar desapercibida, la madre de la princesa Leonor acudió a este centro de «estética integral con cosméticos cien por cien libre de perfumes y conservantes químicos», tal y como describe la cuenta de Instagram.

La clínica a la que ha acudido la Reina Letizia

Concretamente, doña Letizia Ortiz fue vista en la calle de la Reina Mercedes, a solo seis minutos andando de la Calle Jaén 20, donde se encuentra el mencionado centro de estética. Tras recorrer varias calles de la zona, la reina acudió a All for me para realizarse sus tratamientos favoritos. Concretamente este centro, tiene una amplia oferta como tratamientos faciales, corporales o terapias naturales. Los precios, tal y como desvela la web, son aproximados, pero rondan entre los 55 euros (una limpieza facial profunda, el más barato) hasta los 450 (el más caro, que es un lifting de párpados con plasma pen). Además de tratamientos estéticos para la mejora y el cuidado de la piel, por ejemplo, la clínica también ofrece terapias alternativas, depilación, masajes, manicura o pedicura.

Según apunta en su web, que coincide con la descripción de la revista ¡HOLA!, este centro «trabaja con productos cien por cien biocompatibles con la piel y cuerpo, libres de perfumes, colorantes, parabenos y conservantes químicos».

En el reportaje fotográfico, que acompaña la información sobre la visita de doña Letizia a la clínica, se descubre a la esposa del rey Felipe caminando frente a la puerta del bar El 2 de la Reina. Un local a solo tres minutos caminando del centro All for me. Cabe reseñar, como dato curioso, que dicho bar aparece cerrado en las fotografías. Teniendo en cuenta que el horario del 2 de la Reina es de 9:00h a 24:00 de martes a domingo, y siendo un miércoles el día en el que la reina acudió a la clínica, parece claro que la cita de Su Majestad en el All for me tuvo lugar antes de la apertura de la clínica al público (ya que su horario 10:30h a 19:30h de lunes a viernes). Puestos en contacto con la responsable del centro, Sara Hontanaya Gallego, lejos de presumir de la ilustre visita a su centro, la estética científica se mostraba nerviosa con este medio eludiendo dar información detallada sobre la presencia de la esposa del Jefe del Estado. Una reacción que aclara su postura de blindar el gesto de Su Majestad para con su negocio.

Para la ocasión, la madre de la heredera al trono español ha dejado en Zarzuela sus impresionantes vestidos de Reina y las tiaras reales para calzar unas zapatillas de deporte. Cuando doña Letizia sale a la calle de incógnito, siempre trata de pasar desapercibida con sus estilismos, como ha sido en esta ocasión. Mucho más de lo que el pueblo se imagina, la Reina de España suele visitar y pasear por las calles de Madrid, aunque es muy difícil reconocerla por sus atuendos. En estas últimas imágenes, ha acudido a su centro estética habitual con un total look negro de pantalones vaqueros negros de pinza, una bufanda que tapa su cuello, un abrigo verde caza y unas gafas de sol negras con las que ha ocultado su rostro sin maquillar. Además, en cuanto al beauty look, Letizia ha lucido un clean look para hacer sus quehaceres personales y, además, ha recogido su pelo con una pinza para estar más cómoda.