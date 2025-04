El plan de la Reina Letizia el día que salieron las fotos de Leonor

La Reina Letizia ha vuelto a protagonizar una salida privada en la que ha intentado pasar desapercibida. Justo el mismo día en el que vieron la luz las fotografías de la princesa de Asturias en bikini en una playa de Uruguay, la esposa de Felipe VI aprovechó que no tenía compromisos oficiales para dar una vuelta por las calles de Madrid.

Un plan del que, a pesar de que doña Letizia intentó no llamar la atención y actuar como una ciudadana más, han trascendido detalles y fotografías. Sin maquillaje, con el pelo recogido en un moño alto y gafas de sol, la madre de la princesa de Asturias estuvo haciendo algunos recados en la capital.

La Reina Letizia en un acto en Granada. (Foto: Gtres)

Vestida de manera casual, con unos vaqueros de color negro, jersey a tono, una bufanda al cuello, gafas de sol oscuras, zapatillas blancas y una gabardina verde militar, doña Letizia acudió a un centro de estética y paseó como una ciudadana más. La esposa del monarca llevaba un bolso negro, una tablet y un cuaderno, y pasó gran parte del tiempo hablando por su teléfono móvil. En una de las imágenes se ve a la Reina con dos teléfonos, uno por el que habla y otro cuya pantalla mira con atención. Doña Letizia tiene dos terminales para diferenciar su trabajo de cuestiones personales.

Mientras pasea por las calles del barrio de Tetuán, la Reina pasa por delante de un restaurante con un peculiar nombre: el 2 de la Reina, una conocida taberna de la zona. Doña Letizia no repara en el rótulo y de la curiosa imagen que se produce a su paso por la puerta.

Los Reyes Felipe y Letizia en un cine. (Foto: Gtres)

Según ha confirmado la revista ¡Hola!, que es la que ha publicado este reportaje, las fotografías se hicieron la pasada semana, justo cuando la princesa de Asturias se convirtió en protagonista de la actualidad por sus imágenes en bikini.

Aunque no se puede ver en el reportaje, la citada revista confirma que doña Letizia se acercó hasta un centro de belleza y estética natural. Un local discreto y modesto, especializado en tratamientos de belleza a precios competitivos. Este establecimiento, del que no han trascendido detalles, ofrece cuidados con ingredientes naturales, algo a lo que doña Letizia es aficionada. Por ejemplo, no falta cada año a su cita con la feria BioCultura en Madrid.

No es la primera vez que la Reina Letizia hace este tipo de salidas, sino que cada cierto tiempo los fotógrafos la captan en una de estas escapadas. A veces es con su grupo de amigas y otras es en solitario, como ha ocurrido esta vez. Doña Letizia sabe compaginar perfectamente su papel como esposa del jefe del Estado con estas salidas en privado que le permiten disfrutar de cierto anonimato. Además, junto con el Rey Felipe VI y con sus hijas, la Reina también suele disfrutar de planes privados, como a cenar o al cine, una de sus grandes aficiones. No obstante, muchas veces prefiere los planes en solitario, como las visitas a la Feria del Libro o a la ya citada feria de productos naturales.