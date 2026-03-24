Reaparición inesperada de Mette-Marit en Oslo en medio de su delicado estado de salud

Este lunes, 23 de marzo, la princesa heredera Mette-Marit de Noruega era captada en Oslo con un respirador y en compañía de su terapeuta y del príncipe Haakon de Noruega. Un día después, este martes, la futura reina de Noruega ha reaparecido sin él para recibir a los reyes de Bélgica en su visita oficial al país, protagonizando así un regreso tan esperado como significativo en medio de la polémica.

La presencia de Mette-Marit en el Palacio Real de Oslo ha sorprendido, ya que semanas antes la Casa Real había confirmado que no participaría en los actos oficiales debido a su estado de salud. Sin embargo, finalmente ha decidido asistir, aunque con limitaciones evidentes. La princesa evitó salir al exterior para el recibimiento formal, permaneciendo en el interior del palacio, lo que refleja el delicado momento que atraviesa a causa de la fibrosis pulmonar crónica que le fue diagnosticada en 2018.

Los reyes de Bélgica junto a los reyes y príncipes herederos de Noruega. (Foto: Gtres)

Este gesto marca su primer acto oficial tras casi dos meses alejada del foco mediático. Una ausencia que no solo ha estado motivada por su enfermedad, sino también por la creciente presión derivada de las polémicas que rodean a su entorno familiar. En las últimas semanas, la atención pública se ha intensificado tanto por la situación judicial de su hijo mayor como por su controvertida relación pasada con Jeffrey Epstein. Precisamente, su reaparición llega poco después de la entrevista concedida a la televisión pública noruega, en la que abordó este asunto. En ella, Mette-Marit reconoció haber mantenido una relación de amistad con Epstein, asegurando que fue «manipulada» y que desconocía la gravedad de sus delitos en aquel momento. Sus palabras, lejos de cerrar la polémica, generaron aún más debate, ya que algunos sectores consideran que evitó responder con claridad a las cuestiones más delicadas.

En su reaparición, Mette Marit ha optado por un estilismo elegante y sobrio en tonos oscuros, acompañado de un broche con carga simbólica. La joya, perteneciente a la princesa Ragnhild, ha sido interpretada como un gesto significativo, dado el histórico rechazo que esta mostró hacia ella en el pasado. Por su parte, el príncipe Haakon ha continuado mostrándose como su principal apoyo. Aunque en este acto ella apareció sola en algunos momentos, su respaldo ha sido constante tanto en el ámbito público como en el privado, reforzando la imagen de unidad de la pareja en un momento especialmente complejo.

Mette-Marit en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Los problemas de salud de Mette-Marit

Las imágenes difundidas el día anterior, en las que se la veía utilizando un respirador portátil, han incrementado la preocupación por su estado de salud. La fibrosis pulmonar es una enfermedad degenerativa que provoca una cicatrización progresiva de los pulmones, dificultando la respiración y obligando, en muchos casos, a recurrir a terapias de oxígeno como la que utiliza la princesa. En fases avanzadas, incluso puede requerir un trasplante de pulmón, una posibilidad que ya se ha planteado en su caso.

La reaparición de Mette-Marit no solo supone su regreso a la agenda oficial, sino también un intento de recuperar cierta normalidad en medio de una tormenta mediática y personal. Entre su delicado estado de salud, las polémicas recientes y la presión institucional, la princesa heredera afronta una etapa especialmente difícil en la que cada aparición pública adquiere un peso mucho mayor.