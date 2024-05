El rey Carlos III ha acudido a un acto en la Royal Opera House de Londres este jueves, 16 de mayo. Vestido con un esmoquin y sin su esposa, el monarca no ha querido faltar a una gala especial que se ha organizado en homenaje a Sir Antonio Pappano, que hasta ahora ha sido director musical de la institución. Pappano ha sido una figura clave en la Royal Opera House, de hecho, dirigió la orquesta en la coronación del rey Carlos III y la reina Camila en Westminster hace un año y, ahora, tras más de dos décadas en la institución, ha decidido dar un paso atrás. Por este motivo, el jefe del Estado no ha querido perderse la velada, en la que ha sido su primera salida nocturna desde que retomase sus compromisos públicos.

Una noche en la que no han faltado las actuaciones de algunos destacados nombres del panorama musical, que han rendido homenaje a la prolífica carrera de Sir Antonio Pappano, con quien se ha subido el rey Carlos III al escenario una vez terminado el recital. La relación entre ambos es bastante estrecha, de hecho, recientemente, el monarca le otorgó la Real Orden Victoriana, por su contribución al mundo de las artes y por haber estado a cargo de la orquesta de la coronación.

La intensa agenda de Carlos III

El pasado 26 de abril, el Palacio de Buckingham anunció, a través de un comunicado, que el monarca iba a retomar su agenda pública después de que los facultativos hayan determinado que su evolución es muy positiva, aunque el tratamiento no ha terminado.

Desde entonces, el jefe del Estado ha estado desarrollando una actividad bastante intensa, con numerosos compromisos, siempre bajo supervisión de los médicos. Algunas fuentes han asegurado que el rey Carlos III quiere seguir los pasos de su madre, la Reina Isabel, y es consciente de lo importante que resulta para la institución que se vea a sus miembros.

De hecho, en las próximas semanas, el rey Carlos III tiene varios compromisos por delante, entre los que destacan, por ejemplo, la celebración del tradicional Trooping the Colour, numerosas Garden Parties, una visita de Estado de los emperadores de Japón, las carreras de Ascot y el Chelsea Flower Show. A todas estas citas se espera que asista el monarca, así como otros miembros de la Familia Real.

Sin noticias de Kate Middleton

Mientras que él se encuentra bien y muestra un aspecto muy favorable, de momento no hay noticias de la princesa de Gales, desde que ella misma confirmara públicamente que padece cáncer y revelara que está en tratamiento de quimioterapia preventiva. No se ha anunciado, por ahora, cuándo podrá retomar sus compromisos oficiales, pero algunas fuentes apuntan a que no será hasta después del verano, ya que lo principal es su total recuperación. Por su parte, el príncipe de Gales ha dicho en alguna ocasión que su evolución es positiva, sin entrar en más detalles.