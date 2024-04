El rey Carlos III ha retomado este martes, 30 de abril, sus compromisos públicos tras varias semanas alejado de la agenda debido a su tratamiento para el cáncer. El pasado viernes, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que confirmaba la vuelta a la agenda del rey Carlos III, debido a que su estado de salud ha mejorado mucho y a que los facultativos así lo han considerado. El padre del príncipe de Gales aún continúa en tratamiento y se irán adaptando sus compromisos en función de su evolución.

Ha sido poco después de las 11:00 de la mañana (hora local), cuando el rey Carlos III ha llegado al Centro Oncológico Macmillan -del que ha sido patrocinador desde hace más de dos décadas- donde se ha podido reunir con pacientes y personal del centro. Una visita con la que el rey Carlos, nuevo patrono de Cancer Research UK, además de retomar la actividad de cara al público, ha buscado fomentar la concienciación sobre la importancia del diagnóstico temprano, así como de la investigación.

El rey Carlos III, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El rey Carlos III se ha mostrado muy sonriente y encantado de poder retomar su agenda oficial. Vestido con un traje de color azul marino y una corbata en tono rosa, el monarca ha saludado a su llegada a todos aquellos que se concentraban en las inmediaciones del centro de tratamiento y que estaban felices por su regreso a la agenda pública.

Este ha sido su primer compromiso oficial desde que el Palacio de Buckingham anunciase su regreso a las actividades de cara al público el pasado viernes. Durante el tiempo en el que se ha mantenido al margen de compromisos, Carlos III ha estado centrado en su tratamiento para el cáncer, pero no se ha desvinculado del todo del día a día de la institución, de hecho, ha estado en contacto con el primer ministro y también ha mantenido algunas reuniones puntuales. Sin embargo, solamente se le ha visto en un acto en el exterior en el servicio religioso del Día de Pascua.

Actividad adaptada

A pesar de que el regreso del rey Carlos III a los compromisos públicos es una buena noticia, fuentes oficiales han confirmado que se irán adaptando los actos en los que participe el monarca en función de las recomendaciones de los facultativos y de cómo se vaya encontrando.

El padre del príncipe de Gales ha respondido bien al tratamiento para el cáncer (del que, por cierto, siguen sin darse detalles), pero todavía no ha terminado. El monarca se encuentra bien y estaba deseando retomar su agenda, pero no podrá mantener el mismo ritmo que antes, al menos, de momento. Por ahora, se sabe que su intención es estar en las celebraciones del Trooping the Colour a principios de junio, participar en alguna de las jornadas de Ascot y también en alguna de las tradicionales Garden Parties. Asimismo, se ha anunciado una visita de Estado de los emperadores de Japón al Reino Unido, que fue pospuesta en el año 2020.