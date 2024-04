Kate Middleton y el príncipe Guillermo han vuelto a optar por cambiar de estrategia en una de las fechas más especiales del año. Este 29 de abril, los príncipes de Gales han celebrado su 13 aniversario de boda y, en lugar de conmemorar esta efeméride con una fotografía nueva que previamente se había hecho llegar a las redacciones de diferentes medios, la pareja se ha decantado por recurrir a una imagen en blanco y negro del día de su enlace.

Una fotografía en blanco y negro en la que se ve a la pareja posando en uno de los salones del Palacio de Buckingham, de medio plano, mirando hacia el frente y muy sonriente y que se tomó durante la sesión de fotos posterior al enlace. Junto a la imagen, en la que Kate Middleton lleva su vestido de novia de Alexander McQueen y la tiara Halo de Cartier que le prestó la Reina Isabel para su boda, la pareja ha escrito: «¡Hace 13 años hoy!». Un post que ha generado multitud de reacciones en las redes sociales, con mensajes de apoyo y de cariño a los príncipes de Gales, que atraviesan una etapa complicada a raíz de la enfermedad de Kate Middleton.

La autora de la instantánea, tal como aparece en el perfil oficial de los príncipes de Gales -donde se ha publicado-, es la fotógrafa Millie Pilkington, autora, por ejemplo, de la imagen que hace unos días distribuyó el Palacio de Buckingham para anunciar la vuelta a la agenda pública del rey Carlos III, pero también de otras importantes instantáneas de la Familia Real.

Hasta el pasado año, lo habitual era que el departamento de comunicación del Palacio de Kensington hiciera llegar este tipo de imágenes a los medios un día antes, como material embargado. Sin embargo, a raíz de la polémica por la fotografía manipulada del Día de la Madre -por la que la propia Kate Middleton tuvo que disculparse públicamente por haberla editado-, los príncipes de Gales han cambiado de estrategia sobre cómo desean publicar esta clase de imágenes. De hecho, hace unos días, con motivo del cumpleaños de su hijo menor, el príncipe Luis, ya optaron por distribuirla directamente a través de las redes sociales a medio día, tal como han hecho en esta ocasión.

Kate Middleton, centrada en su recuperación

Mientras que el Rey Carlos III va a volver a la agenda oficial este mismo martes, con una visita a un centro de tratamiento para enfermos de cáncer, en el caso de Kate Middleton, de momento, no se tiene constancia de cuándo podría retomar su agenda institucional. Algunas fuentes han apuntado a que sería probablemente después del verano, siempre según recomendaciones de los facultativos, aunque esto no significa que la princesa de Gales no pueda hacer alguna salida pública, o alguna aparición puntual en algún lugar concreto. Eso sí, por ahora no se tiene información al respecto.