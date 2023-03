Los entresijos de la Familia Real británica no cesan. Primero fue la última biografía de la Reina Isabell II antes de fallecer y después las memorias del Príncipe Enrique bajo el título Spare, que relatan las experiencias del duque de Sussex, desde su infancia y hasta la actualidad, incluyendo los momentos vividos tras contraer matrimonio con Meghan Markle y las consecuencias sufridas tras abandonar la función pública; las que tambalearon los cimientos de los parientes directos del monarca del Reino Unido. Ahora, un nuevo libro se encuentra al acecho para hacer lo mismo: Juventud dorada: una historia íntima de crecer en la familia real que, escrito por el biógrafo británico Tom Quinn, aporta nuevas revelaciones de todos los miembros de la Casa Real. Especialmente de Kate Middleton (41).

Y es que uno de los episodios más reveladores de la obra tiene que ver con cómo la Princesa de Gales, tuvo que cumplir con un trámite indispensable antes de contraer matrimonio con el Príncipe Guillermo el pasado 29 de abril de 2011. Concretamente, Kate tuvo que someterse a una prueba médica que confirmarse su fertilidad. «Esto siempre se llevan a cabo para garantizar que una futura reina pueda tener hijos. Si Kate no hubiera sido fértil, no hay duda de que el matrimonio habría fracasado», revela el autor.

Pero Kate no habría sido la única que se ha visto obligada a pasar por este trance. Antes de ella, Lady Di hizo lo mismo. «Diana se quejó en un breve encuentro conmigo de que, con toda inocencia, había pensado que sus controles prematrimoniales tenían que ver con la salud general, y luego se dio cuenta de que en realidad se había hecho una prueba de fertilidad. Era tan inocente que acepté todo en ese momento, me dijo», cuenta Quinn.

Sea como fuera, lo cierto es que esta confesión llega en medio de rumores de crisis entre el matrimonio después de que el pasado mes de febrero varios medios británicos entre los que se encuentran Daily Mail, The Mirror o The Sun, desvelaran que el hijo primogénito del actual rey Carlos III del Reino Unido y de su primera esposa, la difunta Diana, Princesa de Gales, pasó el Día de San Valentín con otra mujer. Concretamente con Rose Hanbury (38), ex amiga de Middleton, con quien habría iniciado una relación extra matrimonial hace ya varios años, durante el tercer embarazo de Catalina. Ambos se vieron en secreto para disfrutar juntos de una cena romántica.

En este sentido, Juventud dorada aborda cómo es la relación de los actuales Príncipes dentro del hogar. «No todo es dulzura. Tienen terribles peleas en las que se arrojan cosas. Kate puede parecer una persona muy tranquila, al igual que Guillermo, pero no siempre es cierto. Aún así, ella es una apaciguadora instintiva y él siempre cede».

Asimismo, el libro también aborda la relación de Kate con su cuñada, Meghan Markle (41), y la forma en que a ésta última le ha costado dejar a un lado el séptimo arte para adaptarse a su posición. «Es muy fácil ver por qué Meghan se identifica con Diana. En cierto sentido, su suegra también era una rebelde dentro de la Familia Real. Sus opiniones sobre la Institución coinciden. Son muy similares. Diana odiaba toda esa congestión. La forma en que la prensa atacó a Meghan fue muy parecida a la de Lady y creo que cuando Meghan piensa en ella, ve un espíritu afín», relata.