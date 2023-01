Cuando todas las miradas estaban puestas en el documental del príncipe Enrique y Meghan Markle de Netflix, el hijo de Carlos III sorprendió con un nuevo proyecto de lo más personal. En medio de la polémica, el monarca anunció que estaba escribiendo sus memorias para lanzarlas al público cuanto antes. Y es que, aunque después de la muerte de Isabel II sus miedos brotaron y quiso eliminar confesiones de su autobiografía, lo cierto es que ya era demasiado tarde. Y menos mal.

Ahora, justo nueve días después del gran lanzamiento en las librerías del mundo entero, el príncipe Enrique puede estar muy orgulloso de haber superado nueve récords gracias a su controvertido libro. En primer lugar, y tal y como apuntan las estadísticas, Spare es el libro de no ficción más vendido de todos los tiempos, después de haber conseguido una venta de 1,43 millones de copias en inglés durante su primer día. Anteriormente, el récord lo ostentaba el cuarto libro de Barack Obama, A promised Land, que vendió un total de 887 mil copias durante el día de su lanzamiento. De esta forma, el hijo de Lady Di ha conseguido un Guinness gracias a sus inéditas revelaciones sobre la Familia Real británica.

En segundo lugar, Penguin Random House, la editorial, ha anunciado que la edición inglesa de las memorias de Enrique ha vendido más de 1,4 millones de copias en todos los formatos en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido en tan solo un día. Además de convertirse en el libro de no ficción que más rápido se ha vendido de Irlanda desde que comenzaron los registros hace ya dos décadas; con un total de venta de 20.584 copias en la primera semana, superando el récord anterior establecido por Paul O’Connel, que vendió 17.800 copias con su autobiografía The Battle publicada en 2016.

En perspectiva, el éxito de Spare lo sitúa entre los 10 mejores libros de todo el año cuando tan solo ha pasado una semana desde su publicación. Por otro lado, la entrevista a ITV que ofreció el nieto de Isabel II se ha emitido ya en 77 territorios después de una serie de ofertas de pre-venta antes de su emisión. Una entrevista que tampoco estuvo exenta de polémica que se ha visto ya en Europa, África, Oriente Medio, Australia, partes de Asia y de América del Sur. La Directora Gerente de ITV Studios, Ruth Berry, confesó lo orgullosos que estaban de haber podido realizar esta entrevista. Asimismo, la audiencia de esta entrevista alcanzó un máximo de 4,6 millones, convirtiéndolo en el show más visto de la emisora británica.

Siguiendo con el éxito del Príncipe, su entrevista en 60 minutes con Anderson Cooper atrajo 10,52 millones de espectadores, subiendo un 16% más de promedio desde la temporada pasada hasta la fecha. Asimismo, en las redes sociales, esta entrevista provocó 923 millones de impresiones; según CBS, la respuesta más grande del show desde que estrenó temporada el pasado mes de septiembre.

Y por último, pero no menos importante, la aparición del duque de Sussex en The Late Show with Stephen Colbert obtuvo la mayor audiencia durante la noche desde hacía dos años. El episodio promedió 3,15 millones de espectadores, el mayor número en una noche entre semana desde que el ex presidente Barack Obama apareció en el programa en noviembre de 2020. Y es que, el efecto Sussex nunca debería ser subestimado.