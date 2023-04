Carlos III se encuentra con un inesperado escollo ante su Coronación

El gran día del rey Carlos está cerca. Quedan poco más de dos semanas para que tenga lugar su esperadísima Coronación en la Abadía de Westminster, la cual reunirá a algunos de los miembros de la realeza más destacados a nivel internacional, además de altos cargos del Reino Unido. Sin embargo, cabe destacar que el soberano no goza, de primeras, del mismo cariño con el que en su día contaba la Reina Isabel, un detalle que podría entorpecer su jornada más especial.

Y es que, según ha podido saberse a través de una encuesta, una gran parte de los británicos no estarían dispuestos a sufragar los costes de esta celebración, los cuales serán bastante altos sobre todo teniendo en cuenta la gran pompa que suele girar en torno a este tipo de eventos, los cuales gozan de todo tipo de lujos y comodidades para sus protagonistas, que en este caso no son otros que Carlos III y su esposa, la reina Camila.

En el sondeo llevado a cabo por YouGov el 51% de los encuestados creen que el Gobierno del Reino Unido no debería pagar la ceremonia de Coronación del 6 de mayo, mientras que un 18% no lo sabía, y por lo tanto, se abstienen. Un resultado que viene dado por las circunstancias que atraviesa el Reino Unido, marcadas por una crisis por el alto coste de la vida diaria y huelgas de gran alcance por parte de los empleados de sectores públicos y privados a consecuencia de la elevada inflación. Es por ello que son muchas las personas que consideran que su complicada situación influye en el entusiasmo provocado por el fin de semana de celebraciones que está a punto de comenzar y que aún no se sabe qué costes tendrá y quién se hará cargo de todos ellos.

Por su parte, el Gobierno británico aún no ha revelado cuánto costarán unas jornadas de eventos que tienen como principales hitos la ceremonia de la Abadía de Westminster el sábado, 6 de mayo, y un concierto en el Castillo de Windsor el domingo 7 de mayo, entre otros muchos actos especiales y que marcarán un antes y un después en la monarquía inglesa y en las vidas de los reyes actuales. Todo ello sin contar la gran operación de seguridad que estará presente en todo momento y que hará que las cifras asciendan hasta las decenas de millones de libras.

Para que los británicos puedan hacerse una idea, cabe destacar que la Coronación de Isabel II en 1953 costó 912 mil libras esterlinas, es decir, 20 millones y medio de libras esterlinas en dinero actual, más de 23 millones de euros. Una cifra ligeramente menor a la que gastó Jorge VI, siendo coronado por un precio de 454 mil libras esterlinas en 1937, lo que equivale a un precio de nada más y nada menos que 28,1 millones de euros en 2023.