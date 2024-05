El príncipe Harry, con los Spencer en Londres mientras Carlos III reúne a los Windsor en Buckingham

La breve visita que el príncipe Harry hizo a su padre el pasado mes de febrero, al conocerse su diagnóstico de cáncer, fue vista como un posible gesto de reconciliación entre ambos. Sin embargo, durante sus más de 24 horas en Londres, el quinto en la línea de sucesión al trono británico no se ha encontrado con Carlos III, y no está previsto que lo haga antes de partir. «Lamentablemente, debido al apretado programa de Su Majestad, no será posible», confirmaron desde el entorno del príncipe Harry hace escasos días.

Tampoco está planeado que el príncipe Enrique se encuentre con su hermano, el príncipe Guillermo, ni con su esposa, Kate Middleton. Mientras el heredero al trono se ha dirigirá a Cornualles este jueves para proseguir con sus compromisos, la princesa de Gales continúa su proceso de recuperación y tratamiento de quimioterapia preventiva iniciado también en febrero, después de la cirugía abdominal a la que fue sometida un mes antes. Kate se mantiene alejada de la vida pública, enfocada en su salud y en sus hijos, quienes continúan con sus responsabilidades académicas en la Escuela Lambrook.