Casi dos meses después de que el Palacio de Kensington confirmase que la Catalina Middleton había tenido que someterse a una intervención abdominal programada, las incógnitas sobre el estado de la esposa del príncipe Guillermo no solo no se han despejado, sino que han ido in crescendo.

A pesar de que fuentes oficiales han confirmado que su evolución es positiva y que se espera su reincorporación a la agenda oficial para después de la Pascua, el hermetismo en torno a su estado ha generado multitud de especulaciones, sobre todo, después de que la British Army confirmara su presencia en un acto en el mes de junio y el Palacio de Kensington lo desmintiera de manera inmediata.

Esta misma semana veían la luz unas imágenes de Catalina Middleton en el asiento del copiloto de un coche conducido por su madre por los terrenos de Windsor. Con el rostro serio, gafas de sol y el pelo suelto, las instantáneas son la primera prueba gráfica de cómo está la princesa de Gales desde su intervención, pero no proceden de fuentes oficiales. Eso sí, han servido para, en cierta medida, calmar las dudas sobre cómo está la nuera del monarca.

Asimismo, el tío de Catalina Middleton, que acaba de entrar en un programa de televisión, ha aclarado que está recibiendo los mejores cuidados. Unas palabras que se suman a las de su biógrafo, Robert Jobson, que ha asegurado que se está recuperando bien, pero que se está tomando su tiempo para estar al 100%.

Una jornada especial

Precisamente Jobson, autor del libro Catherine, The Princess of Wales, ha comentado que, a pesar de que la princesa desea reincorporarse a la agenda en cuanto le sea posible, tampoco tiene prisa, porque no quiere forzarse. El escritor ha declarado que Catalina Middleton está aprovechando este período de convalecencia para descansar, recuperar fuerzas y para pasar tiempo con sus hijos, algo que no siempre es fácil debido a que tiene que compaginar la atención a su familia con su actividad institucional.

Hace algunas semanas trascendió que la princesa Charlotte aprovechó para organizar un día de spa en casa y dedicarle unos cuidados a su madre y que precisamente ella es una de las que más pendiente está de la princesa de Gales. No obstante, el resto de sus hijos también están dedicándole toda su atención y dándole todo su cariño.

Por eso, no sería de extrañar que la familia aprovechara este fin de semana para celebrar una jornada muy especial. Y es que el domingo es el Día de la Madre en el Reino Unido y, quién sabe si, como en años anteriores, los príncipes de Gales puedan aprovechar para sorprendernos con alguna entrañable fotografía familiar o con una nueva imagen de la princesa con sus hijos. Lo que está claro es que, Guillermo y Catalina pasarán este importante día en familia y disfrutarán todos juntos en medio de una etapa complicada.