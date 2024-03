Desde el pasado 16 de enero, el Reino Unido está en alerta por la salud de la princesa de Gales, Catalina Middleton. La esposa del príncipe Guillermo se sometía a una cirugía abdominal programada en la London Clinic de la capital británica y, el mismo día el Palacio de Buckingham anunciaba que el rey Carlos III también iba a pasar por quirófano, en su caso, por una intervención en la próstata.

A pesar de que la posición del monarca dentro de la Corona es mucho más relevante que la de la esposa del heredero, lo cierto es que gran parte de la atención se centró en Catalina, quizás por la falta de información sobre su estado. A día de hoy, cuando se sabe que el rey tiene cáncer y que está en tratamiento, los detalles sobre lo que le ocurre a la princesa siguen siendo escasos, aunque la alarma es mayor fuera de las fronteras del Reino Unido que en sus límites.

El príncipe Guillermo de Gales en un acto oficial. / Gtres

El misterio de la salud de Catalina Middleton

Desde el primer momento, fuentes oficiales dejaron claro que la intención era respetar al máximo la privacidad de la esposa del príncipe Guillermo. Solamente se concretó que la intervención no había tenido nada que ver con el cáncer y, una vez Catalina abandonó el hospital, las actualizaciones sobre su estado han sido limitadas. La última, hace apenas unos días, coincidiendo con la ausencia del príncipe Guillermo en el servicio religioso dedicado al rey Constantino.

El príncipe Guillermo en un acto oficial. / Gtres

La repentina retirada del heredero en el acto hizo saltar la alarma en torno a su esposa, pero el Palacio de Kensington se apresuró a comentar que su cancelación en último momento había sido por cuestiones personales, pero no porque su esposa se encontrara mal. Este mismo viernes, ante nuevas publicaciones que apuntaban a un empeoramiento de Catalina, las mismas fuentes han asegurado que todo va según lo previsto y que, como ya se dijo en su momento, la princesa de Gales retomará su actividad tal como se anunció, en los plazos que ya se habían concretado.

Y es que, a pesar de que, hasta ahora no ha habido ningún acontecimiento concreto que haga pensar en que Catalina Middleton se encuentra peor, la falta de información o de imágenes de cómo está siendo la recuperación de la princesa de Gales hace que las especulaciones se sucedan.

El Príncipe Guillermo y Catalina Middleton en un acto. / Gtres

Todo lo contrario a lo que ocurre con el rey Carlos III del que, aunque no se ha confirmado el tipo de cáncer que sufre, sí que se le ha visto apareciendo en algún compromiso o yendo a misa. Algo que, por cierto, tampoco es indicativo de que se encuentre mejor porque, tal como explicó recientemente un ex mayordomo del monarca, Grant Harrold, la situación podría ser peor de lo que se ha contado: «No voy a mentir, estoy empezando a preguntarme si esto es más serio de lo que pensábamos al principio. Lo que pasa con el rey, como he dicho en los últimos días, es que es alguien que simplemente continúa con el trabajo, pero tengo la sensación de que algo no está del todo bien. Y el tiempo lo dirá, y espero estar equivocado. Me gustaría pensar que estoy equivocado, pero me da la sensación de que algo no acaba de estar del todo bien», dijo en una entrevista.

Reaparición para después de Pascua

Aunque el Palacio de Kensington aún no ha confirmado cuándo retomará Catalina Middleton sus compromisos, sí que se ha comentado que será después de la Pascua y que, a pesar de que la princesa de Gales está centrada en su recuperación, no está al margen de la actividad oficial. De hecho, se ha anunciado que ha fichado a un nuevo secretario privado, que será su nueva mano derecha a partir de ahora y estará a cargo de todo lo relacionado con su vuelta a la actividad.

La Familia Real Británica en un servicio religioso en Windsor. / Gtres

Guillermo, el mejor apoyo

A lo largo de estas semanas, el príncipe Guillermo está siendo el mejor apoyo para su esposa. El heredero ha puesto a su familia incluso por delante de la institución en un momento crítico para la Corona pero tiene que atender a compromisos oficiales debido a su papel como sucesor del monarca. Algo de lo que es plenamente consciente. No obstante, lo cierto es que, hasta que la Casa Real distribuya alguna fotografía de la princesa, las especulaciones sobre su situación no van a parar y, pese a que los británicos están siendo muy respetuosos con su privacidad, no deja de ser un tema preocupante para la ciudadanía.