A pesar de que lleva ya más de un mes alejada de la esfera pública recuperándose de la intervención abdominal a la que se tuvo que someter en la London Clinic, la princesa de Gales no está desconectada de la actividad oficial. Tanto es así que el Palacio de Kensington acaba de confirmar la incorporación de un nuevo miembro a su equipo de personal.

Según ha trascendido, la esposa del príncipe Guillermo ya tiene nuevo secretario privado, después de que, pocos meses después de la muerte de la Reina Isabel, la hasta entonces secretaria privada de Catalina Middleton, Hannah Cockburn-Logie, renunciara a su cargo por motivos personales.

La mano derecha de la princesa de Gales

Se trata del teniente coronel Tom White, que guarda, por cierto, un importante vínculo con la Familia Real. Y es que White, a sus 36 años, ejerció como escudero de la Reina Isabel y, además, está considerado todo un héroe por su labor en Afganistán antes de formar parte de la estructura de la Corona. De hecho, en marzo de 2009, cuando apenas tenía 22 años, logró evitar una tragedia en una escuela en Afganistán cuando detectó los explosivos que los talibanes habían colocado en las aulas: «Te revuelve el estómago pensar lo que podría haber pasado. Estas personas podrían haber hecho volar a muchos niños por los aires y nos les importó, no valoran la vida», dijo sobre esto.

Fue hace cuatro años cuando se unió al equipo de la Reina Isabel, como escudero de la monarca y estuvo a su lado hasta el final de sus días. No obstante, ya hace algunos meses, Catalina Middleton le pidió que le acompañara a un acto para ver cómo se sentía en el cargo de secretario privado, antes de tomar la decisión de incorporarse al puesto.

El papel del secretario privado es uno de los más importantes, ya que se encarga de organizar y coordinar la agenda de la princesa de Gales. En este caso, tiene más relevancia aún, ya que será el responsable de su esperada reaparición de cara al mes de abril.

No solo Catalina Middleton ha fichado a un nuevo secretario privado, sino que también lo ha hecho el príncipe Guillermo que, el pasado mes de enero se quedó sin su mano derecha. Jean-Christophe Gray, antiguo portavoz del ex primer ministro David Cameron ha dado un paso atrás y se ha incorporado Ian Patrick que, curiosamente, es miembro de la junta de Crohn’s & Colitis UK, una organización dedicada a la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y otras formas de enfermedad inflamatoria intestinal. Esto se ha visto como un indicio de lo que le podría suceder a la princesa de Gales, aunque no se ha confirmado.

Su anterior secretaria

La última secretaria de la princesa de Gales fue Hannah Cockburn-Logie, que dejó el puesto en un momento crítico para Catalina Middleton, cuando acababa de convertirse en princesa de Gales, poco después de la muerte de la Reina Isabel. Según trascendió entonces, Hannah dejó el puesto por motivos personales y, a pesar de que se han apuntado algunos nombres como suplentes, hasta ahora no se ha conocido al que va a acompañar a partir de ahora a la princesa de Gales. No obstante, Catalina Middleton ha contado con el apoyo de Natalie Barrows, su secretaria personal, que ha estado con ella incluso durante su ingreso hospitalario.