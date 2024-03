Esto es lo que ocurrirá en el momento en el que el rey Carlos III muera

Cuando la Reina Isabel falleció en septiembre de 2022, no hubo lugar para la improvisación. Prácticamente desde que la madre de Carlos III se convirtió en jefa del Estado se puso en marcha un plan de cara al día de su fallecimiento, con diferentes opciones en función de dónde ocurriera el fatal acontecimiento. Un minucioso plan que se fue actualizando con el paso de los años y que, además, tenía unas claves concretas en el caso de que Isabel II muriera en Escocia, como así fue. Estamos hablando de la Operación Puente de Londres.

El Rey Carlos III junto a la Reina Isabel. / Gtres

Pues bien, ahora que Carlos III es monarca, también él cuenta, desde hace años, con un plan detallado de cara a su fallecimiento. Una estrategia que incluye toda la información referente a los pasos a seguir en el momento en el que el monarca fallezca y de lo que ocurrirá en los diez días posteriores, de una manera similar a cómo se procedió con su madre.

Operación Puente de Menai

Los planes de cara a la muerte del rey Carlos III y su funeral de Estado se conocen como ‘Operación Puente de Menai’. La estrategia toma su nombre de un puente ubicado en Gales y, de hecho, hay una referencia a él en uno de los episodios de The Crown, cuando Carlos sufre un accidente con una avalancha y se explica que existen planes especiales para todos los miembros de la Familia Real. Por ejemplo, la muerte de la Reina Madre y la de la princesa Diana tenían el nombre clave de Operación Puente Tay, la de Felipe de Edimburgo era Puente Forth y la de Jorge VI fue Hyde Park Corner. La Operación Puente de Menai es la del rey Carlos III y no ha cambiado de nombre desde su etapa como heredero, aunque sí que ha evolucionado, como es lógico.

El puente de Menai en Gales. / Gtres

El protocolo para el funeral y el entierro del rey Carlos III está custodiado de la manera correspondiente, pero se conocen algunos detalles. Se sabe que, justo después de que se convirtiera en jefe del Estado, tras la muerte de su madre, comenzaron a hacerse algunas actualizaciones a los protocolos, ya que la situación había cambiado. Carlos dejó de ser el heredero para ser el soberano y ahora, con la preocupación por su salud tras el diagnóstico de cáncer, hay un interés creciente por saber cómo sería su funeral.

El Rey Carlos llegando al funeral de Estado de la Reina Isabel. / Gtres

El propio rey Carlos III está implicado en los preparativos de su entierro y despedida y aunque no se tienen detalles concretos, sí que se sabe que seguirá un esquema similar al que se mantuvo en los funerales de la Reina Isabel. Según esto, lo más probable es que el día que muera Carlos se informará primero a su familia y después al Primer Ministro, antes de dar la noticia a los países y gobiernos de la Commonwealth y a la asociación de la prensa. Además, se colocará una nota a las puertas de Buckingham y se bajarán las banderas a media asta.

Cuando murió la Reina Isabel, Carlos insistió de manera específica en que toda la Familia Real tenía que ser informada antes de que la noticia se conociera públicamente aunque, lo cierto, es que el comunicado de Buckingham informando del delicado estado de Isabel II poco antes de su fallecimiento ya hacía que se intuyese el desenlace.

El papel de Guillermo

En el momento en el que el rey Carlos III muera, Guillermo será inmediatamente rey, aunque no sea proclamado ni coronado, lo cual vendrá más adelante. Es posible que la proclamación se produzca al día siguiente -la coronación meses después dependiendo del protocolo que determine el nuevo rey- y que, el mismo día, se dirija a los británicos. Dependiendo del momento en el que ocurra y la edad que tenga Jorge, podría nombrarle príncipe de Gales o esperar, eso sí, el heredero será inmediatamente duque de Cornualles.

El príncipe Guillermo en la coronación de Carlos III. / Gtres

Si Carlos muere en Londres, sus restos se trasladarán al Salón de Westminster, como ocurrió con la Reina Isabel, aunque si se encuentra en Escocia o en otro punto, el protocolo será diferente. El funeral podría ser entre nueve y once días después de la muerte del monarca -de Estado y con presencia de autoridades y miembros diferentes casas reales-, en la Abadía de Westminster y el entierro se llevará a cabo probablemente en Windsor, bajo la bóveda real de la Capilla de San Jorge, a no ser que el rey Carlos III tenga otros planes.