Si hay un miembro del clan Windsor que ha sido foco de todas las miradas en los últimos meses, ese es sin duda el príncipe Enrique. Después de haber lanzado una docuserie junto a su esposa, Meghan Markle; y de haber sacado a la luz su libro, En la sombra; el duque de Sussex ha recibido opiniones que giran en torno a su persona tanto positivas como negativas, a las que se han sumado algunos rumores como la aparición de la supuesta mujer con la que habría perdido la virginidad, Sasha Walpole.

Sin embargo, el hijo menor del Rey Carlos parece permanecer ajeno a todos los comentarios que giran en torno a él, razón por la que ha reaparecido para seguir haciendo frente a los proyectos que más le apasionan, como es el caso de la convocatoria de las nominaciones para los Well Child Awards 2023, para los que ha grabado un vídeo de lo más especial en colaboración con la empresa británica GSK, basada en la producción de artículos farmacéuticos, de cuidado dental y sanitarios, entre otros. Una iniciativa para la que el hermano del príncipe Guillermo parece estar dispuesto a poner toda la carne en el asador en virtud de patrón, y así lo ha reflejado en una grabación que ya cuenta con casi 10 mil reproducciones en Instagram: «Durante los últimos 15 años he sido patrón y he estado inmensamente agradecido por el trabajo que Well Child hace, divirtiéndome con las historias que escucho y con las personas que conozco», comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre la labor del proyecto mencionado: «Para niños y jóvenes con necesidades médicas complejas, Well Child brinda acceso a los servicios de atención de alta calidad y la oportunidad de tenerlos en casa junto a sus familias», pronuncia, visiblemente orgulloso. Pero lejos de dejar su discurso ahí, Enrique ha seguido haciendo hincapié en la importancia que tiene Well Child en todos los rincones del Reino Unido: «Well Child crea una red de apoyo para las familias que se enfrentan a innumerables desafíos médicos, logísticos y de salud mental, agravados por una crisis que agrega unan enorme presión a los niños que dependen de equipos que salvan vidas», comenta, dejando entrever que la situación tampoco favorece a las personas que pasan por momentos complicados y animando a la gente a que visite la página web para que conozcan más sobre la organización.

Con rostro visiblemente tranquilo y totalmente centrado en su discurso, el príncipe ha protagonizado una de sus reapariciones más esperadas de los últimos tiempos. Desde que salió a la luz su libro, Enrique ha hablado públicamente en escasas ocasiones más allá de las entrevistas sobre la obra, y sin embargo, este discurso ha tenido lugar en medio de la recta final previa a la coronación de su padre, marcada por la incógnita sobre si finalmente los duques de Sussex asistirán o no al acto.