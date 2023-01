La inesperada crítica de la nieta de Nelson Mandela hacia los duques de Sussex

No cabe duda de que el príncipe Enrique y Meghan Markle son, a día de hoy, el foco de todas las polémicas que giran en torno a la Familia Real británica. Ha pasado casi un mes del lanzamiento de la docuserie de los duques de Sussex, y sin embargo, aún se siguen comentando los durísimos ataques que ha llevado a cabo el matrimonio contra los miembros del clan Windsor, rompiendo así todos los lazos que en su día les unieron. Sin embargo, lo que nadie podía llegar a imaginar es que la pareja contaría con una enemiga totalmente inesperada.

Esta no se otra que la nieta de Nelson Mandela. Aunque la activista ya se había pronunciado previamente contra la ex actriz y el hermano del príncipe Guillermo al acusarles de llevar a cabo ciertos movimientos para «ganar millones de dólares», no ha sido hasta ahora cuando ha vuelto a la carga al hacer referencia al documental Live to lead de Netflix, una grabación que tiene a los duques de Sussex como principales protagonistas, además de a un sinfín de rostros conocidos que en ciertos momentos lograron marcar un antes y un después a nivel internacional, como es el caso de Greta Thunberg. En esa ocasión, y al comienzo de esta nueva serie y ya en el tráiler, el príncipe Enrique y Meghan Markle aparecen hablando sobre la labor de Nelson Mandela en vida, mostrando cierta emoción por todo lo logrado: «Esto fue inspirado por Nelson Mandela, quien dijo una vez que lo que cuenta en la vida no es el hecho de haber vivido, es la diferencia que hemos hecho en la vida de los demás lo que determinará el significado de la vida que llevamos», pronunciaban. Algo que no parece haber gustado en absoluto a la nieta del que fuera presidente, Ndileka Mandela, que no ha tenido reparo alguno en atacar al matrimonio al considerar que están ganando mucho dinero hablando sobre su abuelo, llegando a «compararse» con él cuando un enlace llevado a cabo por una mujer mestiza y un miembro de la Familia Real no tiene nada que ver con la lucha que Nelson lideró a lo largo de su vida, caracterizándose por haber llegado a ganar incluso un Premio Nobel de la Paz.

Pero, lejos de dejar ahí su testimonio, la mujer de 57 años siguió atacando duramente a los duques de Sussex, señalándoles por haber «utilizado el legado» del sudafricano para hacer despegar sus respectivas carreras profesionales tras haber abandonado los quehaceres al frente de la Corona británica. Un movimiento con el que Ndileka no estaría en absoluto de acuerdo, al igual que ya manifestó otro nieto de Nelson, Zwelivelile, el cual indicó que la lucha de su abuelo durante 95 años on es equiparable a una boda real, ni mucho menos al abandono de la monarquía por parte del nieto de la Reina Isabel y su esposa que tantos quebraderos de cabeza ha traído a sus seres queridos.