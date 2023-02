Cuando se hizo público que Meghan Markle era la novia oficial del príncipe Enrique, la actual duquesa de Sussex se convirtió en objetivo de los medios. La vida de la norteamericana, su infancia, sus amigos, sus anécdotas… acapararon titulares en todo el mundo, pero, como era de esperar, también aparecieron personas con parecidos más que razonables con la nuera de Carlos de Inglaterra. Uno de los casos más llamativos es el de Begoña Villacís, a la que siempre se compara con Meghan Markle, pero la madrileña no es la única.

Sidney Beckles es una de las ‘dobles’ de la duquesa de Sussex que más se parece a ella. A la joven de 21 años llevan confundiéndola con Meghan desde antes de casarse con el príncipe Enrique, desde su etapa en la serie Suits. Aunque Sidney no tiene ningún tipo de vínculo familiar o de amistad con Meghan Markle, lo cierto es que el parecido que guarda con ella es absolutamente asombroso. Algo que, a veces puede ser positivo, pero no siempre. De hecho, tal como ella misma ha reconocido, en muchas ocasiones la invitan en los bares, pero también la ‘trolean’ en las redes.

Beckles se ha vuelto viral en TikTok después de que algunos de los clips que ha compartido en su perfil llamaran la atención de los usuarios por su parecido con Meghan Markle. Tanto que no duda en utilizar el apodo de Markle.dobleen en las redes, donde acumula numerosos seguidores. A pesar de que no le importa que la comparen con la duquesa de Sussex, a veces recibe comentarios negativos: «La mayor parte del odio está dirigido específicamente a Meghan, y solo me dicen que no debería estar orgullosa de parecerme a ella. En general, la gente dice cosas buenas, y la más común en línea es: ‘Vaya, pensé que era Meghan», ha dicho la joven en unas declaraciones al tabloide The Mirror.

Sidney no se plantea dedicarse de manera profesional a ejercer de ‘doble’ de Meghan Markle, como sí que ocurre en el caso de otras personas, pero está encantada de parecerse a la duquesa de Sussex: «Me parece un gran cumplido ser considerada su doble, ya que es una mujer deslumbrante. Es difícil con respecto a ella como persona, porque realmente no sé mucho sobre ella, pero por lo que sé, parece ser una buena persona», ha dicho la joven, que no duda en compartir siempre que puede contenido en sus redes sociales en el que recalca su parecido con la nuera del Rey Carlos de Inglaterra. En más de una ocasión, la propia Meghan Markle se ha quejado de los comentarios negativos que se producen en las redes hacia ella, algo que ahora su doble está comprobando en carne propia.