El príncipe Enrique se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la crónica royal en las últimas semanas, sobre todo, a raíz de la publicación de su autobiografía, Spare. Un texto que lleva anunciándose varios meses y en el que arremete con dureza contra algunos de los miembros más destacados de la Familia Real, en especial, contra el príncipe de Gales y la Reina Consorte, Camila Parker-Bowles. El libro se ha convertido en todo un fenómeno mundial sin precedentes y aunque le ha reportado a los duques de Sussex importantes ganancias, también ha abierto una nueva brecha con los Windsor, esta vez, difícilmente superable.

A pesar de que el príncipe Enrique ha concedido varias entrevistas para hablar de este libro, la Familia Real ha guardado silencio sobre las declaraciones del duque de Sussex. Una reacción que, por una parte, no llama la atención, dado que los Windsor siempre suelen mantener una actitud estoica ante cualquier tipo de escándalo. Sin embargo, la familia paterna de Enrique no es la única que no se ha pronunciado.

Meghan Markle por ahora no ha dicho nada respecto al libro de su marido. Si hace apenas unas semanas la Duquesa no tuvo reparos en comentar detalles de su vida y de su relación con el hijo del Rey Carlos en la docuserie que la pareja hizo para la plataforma Netflix, la norteamericana guarda un enigmático silencio sobre el libro. Ni siquiera se la ha visto acompañando al príncipe Enrique en las diferentes entrevistas en las que ha participado para promocionar el texto.

Una actitud que ha llamado mucho la atención, sobre todo, porque ambos han insistido mucho a lo largo del tiempo que se apoyan de manera constante. Sin embargo, parece que el silencio de Meghan Markle estaría relacionado con las críticas que Enrique ha recibido por sus revelaciones, no solo por los comentarios hacia la Familia Real, sino también sobre su etapa en Afganistán. Según apunta la comentarista Nile Gardiner, la pareja está preocupada por la mala imagen que se está dando de ambos por el libro y que por eso Meghan ha estado tan callada. Varios especialistas coinciden con esta idea, como es el caso de Angela Epstein.

A pesar de que el libro del duque de Sussex ha batido récords de ventas, lo cierto es que, en estos momentos, la imagen de la pareja pasa por sus horas más bajas. Un detalle que juega en contra de Enrique y Meghan, cuyo principal objetivo al abandonar la Familia Real era mantener una vida independiente al margen de ‘La Firma’. Una idea que, ahora parece más complicada, dado que su popularidad está por los suelos. Habrá que esperar a que pase la tormenta para ver cuáles son los próximos pasos de Meghan Markle y el príncipe Enrique.