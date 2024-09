La familia real británica ha recibido un soplo de aire fresco al anunciar que Kate Middleton ha finalizado el tratamiento de quimioterapia al que se estaba sometiendo mientras lucha contra el cáncer. Una dolencia que le fue diagnosticada a principios de año tras una operación abdominal.

Primeras palabras del príncipe Guillermo

Tras revelar que la princesa de Gales se encuentra en otra fase en su batalla contra la mencionada enfermedad, el príncipe Guillermo ha pronunciado sus primeras palabras.

Kate Middleton, junto al príncipe Guillermo. (Foto: Gtres)

Ha sido durante una visita a Gales del sur, donde el heredero al trono se ha mostrado prudente ante el anuncio de Kate Middleton. «Aún queda un largo camino», ha dicho sin entrar en más detalles. De esta manera, el hermano del príncipe Harry ha vuelto a hacer gala de la discreción que tanto le caracteriza.

El anuncio de Kate Middleton

El 25 de marzo, el anuncio de Kate Middleton revelando que tiene cáncer sobrecogió a medio mundo. En un vídeo, la esposa del príncipe Guillermo se sinceró. Por aquel entonces confesó que se iba a someter a un tratamiento de quimioterapia preventiva.

«En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales», explicó.

Los príncipes de Gales en el nuevo vídeo. (Foto: Kensington Palace)

Medio año después, Kate Middleton ha podido contar que ese tratamiento ha finalizado. Lo hizo por la misma vía mediante un clip en el que salían su marido y sus tres hijos. «Mientras el verano llega a su fin, no os puedo expresar el alivio que supone finalmente haber completado mi tratamiento de quimioterapia», comenzó diciendo.

«El cáncer es complejo, asusta y es impredecible para todos, especialmente para los que están más cerca de ti. Con humildad, también te hace enfrentarte a tus vulnerabilidades de una forma que antes no habías considerado y, con ello, una nueva perspectiva para todo», prosiguió. La princesa de Gales aseguró que los «últimos nueve meses han sido increíblemente duros» para su familia. «La vida tal y como la conocemos puede cambiar en un instante y tuvimos que encontrar una manera de navegar las aguas tormentosas y el camino desconocido», señaló.

El Príncipe Guillermo y Kate Middleton durante su gira por el Caribe. (Foto: Gtres)

Kate Middleton también quiso recalcar que el diagnóstico supuso un «gran shock», tanto para ella como para su esposo. «He tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida», quiso recalcar sobre el trato recibido por los sanitarios que han llevado su caso clínico. «Esperamos que entiendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme completamente. En este momento, también estoy pensando en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos», terminó diciendo.